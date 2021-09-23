Нардеп о нападении на Шефира: Зеленский и Ко выбрали ту модель, на которой погорел Янукович

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Кравцев Сергей
Для фиксации нужно понимать, что нападение на Сергея Шефира – это не какие-то абстрактные "олигархи" передают "привет" Зеленскому, пытаясь сорвать бодрый прогресс деолигаохизации, как рапортует советник главы ОП Михаил Подоляк. Это какие-то вполне конкретные люди могут передавать какой-то очень конкретный "привет" за очень конкретные вещи. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп 8-го созыва Верховной Рады, журналист Сергей Высоцкий.
Нападение на Шефира Фото: Украинская правда
Он отмечает, молодая команда мечты сконсолидировала всю власть, зачистила все другие группы влияния, монополизировала силовую вертикаль, подчинила себе все коррупционные потоки. Авакова, как бы вы к нему не относились, зачистили именно как последнего человека, который имел институциональную память о 90-х, понимал причинно-следственные связи и умел мирно модерировать и регулировать внутриэлитные конфликты. Без пальбы и автоматных очередей.
Он добавляет, это собственно та модель, на которой погорел Янукович. Это модель построения постсоветской диктатуры. Но так бывает в мире, когда ты нагло начинаешь отжимать чужое как в 90-х, чувствуя себя "Бригадой", тебе может прилететь соответствующая "ответочка". Понимание возможных насильственных действий в ответ на "беспредел" — это и есть та самая институциональная память, которой недостает "Бригаде" с Банковой.
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