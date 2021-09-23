Нардеп о нападении на Шефира: Зеленский и Ко выбрали ту модель, на которой погорел Янукович

Для фиксации нужно понимать, что нападение на Сергея Шефира – это не какие-то абстрактные "олигархи" передают "привет" Зеленскому, пытаясь сорвать бодрый прогресс деолигаохизации, как рапортует советник главы ОП Михаил Подоляк. Это какие-то вполне конкретные люди могут передавать какой-то очень конкретный "привет" за очень конкретные вещи. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп 8-го созыва Верховной Рады, журналист Сергей Высоцкий.

Нападение на Шефира Фото: Украинская правда

Он отмечает, молодая команда мечты сконсолидировала всю власть, зачистила все другие группы влияния, монополизировала силовую вертикаль, подчинила себе все коррупционные потоки. Авакова, как бы вы к нему не относились, зачистили именно как последнего человека, который имел институциональную память о 90-х, понимал причинно-следственные связи и умел мирно модерировать и регулировать внутриэлитные конфликты. Без пальбы и автоматных очередей.

"Зеленскому, Ермаку и Ко перестала быть нужна модерация и мирное сосуществование с другими, потому что во время еды к ним пришел аппетит. И они решили, вполне логично, кстати, что для вечного сохранения самих себя во власти они сами должны стать олигархами. А это значит – жить с ситуативного коррупционного потока, который подчиняется административной конъюнктуре и переходит как флаг из рук одной власти к другой, а из системного монопольного бизнеса, доходность которого будет обеспечиваться политическим влиянием. Поскольку большой бизнес они построить не способны, остается одно – отжать чужой. Потому что мы здесь власть, а вы – никто. И каналы отжать. И заводы. И пароходы", – написал нардеп.

Он добавляет, это собственно та модель, на которой погорел Янукович. Это модель построения постсоветской диктатуры. Но так бывает в мире, когда ты нагло начинаешь отжимать чужое как в 90-х, чувствуя себя "Бригадой", тебе может прилететь соответствующая "ответочка". Понимание возможных насильственных действий в ответ на "беспредел" — это и есть та самая институциональная память, которой недостает "Бригаде" с Банковой.

"Для меня в этой ситуации выбор очевиден – лучше несовершенная, слабая и чахоточная демократия, чем образцовая диктатура. Потому что демократия по крайней мере дает шанс на будущее. Хотя и не гарантирует его", – резюмировал Высоцкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, кто стоит за расстрелом авто Шефира.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!