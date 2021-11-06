Нардеп: медовый месяц власти с народом давно прошел, но снова мешает Порошенко

Вчерашний эфире "Свободы слова Савика Шустера" запомнился выпадами Ирины Верещук в адрес пятого президента Петра Порошенко. В сети активно обсуждают вчерашнее выступление и поведение вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На самом деле это непросто эмоции Верещук, это партийная линия и стратегия коммуникаций властей, которую министр, как одна из спикеров "Слуги народа", воплощает в реальность. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп 8-го созыва ВР, журналист Сергей Высоцкий.

Верещук и Порошенко. Фото канал Украина

"Почти на каждом эфире в ответ на замечания или критику политики власти журналисты, эксперты и оппозиционеры слышат от спикеров монобольшинства простой тезис: "а вот ваш Порошенко!". Доходит до смешного, когда блогеры и депутаты Банковой вместо обсуждения того, что не сделано для преодоления эпидемии, что нужно сделать и какие мыши в этот раз съели кислород, начинают вспоминать тому же Порошенко неосторожное выражение полугодовой давности! А мы? А, что мы? При чем здесь мы? Это все он! Олигархи грабили страну десятилетиями, какой кислород! Все на подъем целины! Ура, товарищи!", – отметил Высоцкий.

Он добавляет, все это приводит к интересному эффекту – у нас есть власть, которая ведет себя как оппозиция. Критикует, осуждает, воюет за вечное, доброе и светлое. Но, глядя на рейтинги, время пришло понять, что такая стратегия мягко говоря не работает. Демагогию и критику может позволить себе только настоящая оппозиция, которая не несет ответственности за реальное положение вещей в стране. Власть же в конце концов люди судят по тому, что сделано. По тому, какие ощущения у них вызывает собственная повседневная бытовая жизнь.

"И вот в плане перемен, трансформаций, извините, реформ, продемонстрировать нечего. Кроме строительства, конечно! Но строительство никогда рейтинги властей не держало! И там откаты, а вопрос мотивов в политике важен. Особенно в нашем обществе!", – отметил Сергей Высоцкий.

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