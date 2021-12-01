Нардеп Кира Рудык рассказала, почему сообщение о госперевороте может повлиять на экономику

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Козлова Альбіна
1 декабря в Верховной Раде выступит президент. Народный депутат Кира Рудык из партии "Голос" рассказала, чего ожидает оппозиция от выступления главы государства и какие последствия могут быть после объявления о подготовке государственного переворота для инвестиционной привлекательности Украины.
Кира Рудык, фото Facebook
По ее словам, все присутствующие хотели бы узнать ответы на важные вопросы: "Что происходит на Востоке Украины и как мы будем противостоять агрессии России?", "Как будет решаться коронавирусный, энергетический, экономический кризис?".
Однако нардеп считает, что президент ничего нового не скажет. А депутатам и всем украинцам хотелось бы услышать ответ на вопрос о расследовании дела "вагнеровцев", а именно о том, что там на самом деле происходило.
Как сообщила нардеп Кира Рудык, фракция "Голос" требует создания справедливой ВСК (временной следственной комиссии). Потому что дело "вагнеровцев" — это ситуация, которую можно решить в течение недели.
Что касается заявления о готовящемся перевороте, то нардеп говорит, что ей лично поступило огромное количество звонков от инвесторов, которые вкладывали деньги в бизнес и экономику Украины.
Также она добавила, что сейчас внимание народа еще больше приковано к действиям или бездействию властей на фоне последних событий и заявлений.
Как сообщал портал "Комментарии", нардепы высказались об отчете ВСК по "вагнеровцам" не лучшим образом.
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