Нардеп Кира Рудык рассказала, почему сообщение о госперевороте может повлиять на экономику

1 декабря в Верховной Раде выступит президент. Народный депутат Кира Рудык из партии "Голос" рассказала, чего ожидает оппозиция от выступления главы государства и какие последствия могут быть после объявления о подготовке государственного переворота для инвестиционной привлекательности Украины.



Кира Рудык, фото Facebook

По ее словам, все присутствующие хотели бы узнать ответы на важные вопросы: "Что происходит на Востоке Украины и как мы будем противостоять агрессии России?", "Как будет решаться коронавирусный, энергетический, экономический кризис?".

Однако нардеп считает, что президент ничего нового не скажет. А депутатам и всем украинцам хотелось бы услышать ответ на вопрос о расследовании дела "вагнеровцев", а именно о том, что там на самом деле происходило.



Как сообщила нардеп Кира Рудык, фракция "Голос" требует создания справедливой ВСК (временной следственной комиссии). Потому что дело "вагнеровцев" — это ситуация, которую можно решить в течение недели.

"Вчера парламент поддержал отчет ВСК. Наша фракция не поддерживала этот отчет. Мы считаем его фейком, потому что он не проливает никакого света на происходящее на самом деле", — подчеркнула Рудык.

Что касается заявления о готовящемся перевороте, то нардеп говорит, что ей лично поступило огромное количество звонков от инвесторов, которые вкладывали деньги в бизнес и экономику Украины.

"За последние четыре дня мне поступило огромное количество звонков от инвесторов, которых я агитировала приводить деньги в Украину. Они не могут поверить, что президент может просто взять и сказать просто так, что у нас ожидается государственный переворот. Это очень серьезное заявление, которое мы как страна будем чувствовать очень долго. Будем чувствовать по тому, что у нас будет отток прямых иностранных инвестиций, по тому, что доверие инвесторов к нам существенно сейчас снизилось. Для каждого финансиста в мире есть две черные метки: это нестабильность и непредсказуемость. Президент Украины поставил эти две черные метки на нашей стране. Это абсолютно недопустимо. Репутация Украины — это не собственность главы государства. На нее работали и работают огромное количество людей: предпринимателей, послов, бизнесменов", – пояснила Кира Рудык.

Также она добавила, что сейчас внимание народа еще больше приковано к действиям или бездействию властей на фоне последних событий и заявлений.

Как сообщал портал "Комментарии", нардепы высказались об отчете ВСК по "вагнеровцам" не лучшим образом.



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