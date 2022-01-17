Нардеп Гончаренко рассказал, почему рейс Варшава-Жуляны теперь точно войдет в историю

Пятый президент Украины Петр Порошенко изначально предупреждал, что едет судиться в Украину и никто ему не помешает. Слово свое сдержал. Сегодня все увидели, как пограничники и представители ГБР, выполняя указание власти, пытались сорвать правосудие и превратить его в балаган. В аэропорту это сделать не получилось. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко. Фото: телеграмм Алексея Гончаренко

"Сначала мы вылетели из Варшавы. Это вы видели, если смотрели мой стрим – возвращение в Украину мы обещали обеспечить честно и прозрачно, так и получилось. Никто не паниковал, все были спокойны. Затем – аэропорт и настоящий цирк. Прибежали так называемые следователи ГБР, кричали о повестке (очень остроумно, Порошенко сам собирается в суд без флаеров Зеленского). Между тем, паспорт Петра Алексеевича взяли на проверку и не возвращали. Почти выбивали документ, чтобы уехать и успеть в суд", – отметил нардеп.

Алексей Гончаренко добавляет, по многочисленным стиммам люди сами могли видеть, что происходит. Правоохранительную систему Банковая ломает под себя, чтобы цирк можно было устраивать повсюду.

"Это как Джокер, которого мы заслужили. Но есть надежда, что правосудие все же удержится на ногах и разберется, что к чему", – отметил Алексей Гончаренко.

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