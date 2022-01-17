Нардеп Гончаренко рассказал, почему рейс Варшава-Жуляны теперь точно войдет в историю

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Кравцев Сергей
Пятый президент Украины Петр Порошенко изначально предупреждал, что едет судиться в Украину и никто ему не помешает. Слово свое сдержал. Сегодня все увидели, как пограничники и представители ГБР, выполняя указание власти, пытались сорвать правосудие и превратить его в балаган. В аэропорту это сделать не получилось. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко. Фото: телеграмм Алексея Гончаренко
Алексей Гончаренко добавляет, по многочисленным стиммам люди сами могли видеть, что происходит. Правоохранительную систему Банковая ломает под себя, чтобы цирк можно было устраивать повсюду.
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