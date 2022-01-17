Нардеп: есть только один шанс переизбраться Зеленскому

Единственный шанс президенту Зеленскому еще раз переизбраться – вывести во второй тур президентских выборов Петра Порошенко. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал нардеп Игорь Гузь, комментируя информацию о судебном заседании, где избирают меру пресечения пятому президенту.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Игорь Гузь отметил, единственный шанс Петру Порошенко стать премьер-министром – попасть во второй тур президентской гонки, объединить вокруг себя оппозиционно настроенных избирателей и выиграть выборы в парламент. Естественно в союзе с Ринатом Ахметовым.

"В стране, где президентом будет Владимир Зеленский, а премьером Порошенко, управлять ключевыми процессами будет последний на пару с Ринатом Ахметовым", – отметил нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" – сегодня Петр Порошенко прибыл из заграничного турне обратно в Украину. После приземления самолета в аэропорту лидер "ЕС" отправился на судебное заседание, где суд может избрать ему меру пресечения в "угольном" деле. Эксперты в эксклюзивном интервью проанализировали, кто сегодня оказался в более выгодном положении – Порошенко и его сторонники или же правоохранители вместе с властью. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Порошенко и его команда умышленно пытаются связывать данное дело с политикой, хотя о политике здесь речь не идет. К тому же, взволнованность Порошенко говорит о том, что он все-таки переживает и опасается, что может оказаться за решеткой. Много мнения политолог Александр Палий. Он считает, что сделать из Порошенко предателя власти никак не выйдет. Более того, "угольным делом" власть может сама показать, что совершает открытое правонарушение, когда идет на закупку угля в РФ.





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