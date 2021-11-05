Нардеп Бакумов потерял важную должность в парламенте: стали известны подробности

На заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, во время которого глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов попросил депутатов удовлетворить его заявление о сложении полномочий главы подкомитета. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Depo.Харьков.

Александр Бакумов. Фото: Depo.Харьков

Глава Комитета Сергей Ионушас предложил депутатам перенести на следующую неделю рассмотрение этого заявления.

"Я бы хотел обратиться к господину Бакумову с просьбой, чтобы мы рассмотрели заявление на следующей неделе. Мы сможем подготовиться за эту неделю, как мы будем работать дальше", – отметил Сергей Ионушас.

Несмотря на это, депутаты включили в повестку дня вопрос о заявлении Бакумова и рассмотрели его. В поддержку Бакумова высказался ряд членов Комитета. В частности, заместитель председателя комитета Максим Павлюк попросил Бакумова отозвать свое заявление, а коллег по комитету не поддерживать его.

"С уверенностью могу сказать, что это абсолютно профессиональный человек. Честно, со всем уважением ко всем членам комитета могу сказать, что не знаю того депутата, который бы смог возглавить вместо Александра направление работы, которое он проводил. Поэтому прошу Александра отозвать это заявление, коллег не поддерживать. Также могу сказать, что боюсь, что Комитет может лечь, если не будет господина Александра на этой должности", – отметил Максим Павлюк.

В свою очередь член комитета Юлия Яцик обратила внимание на организацию работы Комитета и отношение Ионушаса к членам Комитета.

"Все как-то эгоистически подходят к этому вопросу: кто будет работать, кто потянет большой кусок работы. Но ведь ценить людей нужно тогда, когда они это делают. И важно относиться к людям, которые тянут большой кусок работы на Комитете. Нужно именно в этот момент, а не постфактум, когда, проявив какое-то пренебрежительное отношение, человек принимает для себя решение. Я категорически против того, чтобы Александр ушел с поста председателя подкомитета, но я по-человечески понимаю, что есть элементарные вопросы уважения, — сказала Яцик. — Сергей, (председатель комитета Сергей Ионушас – ред.), это вам на будущее такой звонок, сможете ли вы организовать нормально работу Комитета, чтобы люди хотели вас поддерживать и боялись вас подвести?".

Ряд членов комитета обратили внимание на профессиональную работу Бакумова, однако высказались за скорейшее рассмотрение заявления.

В конце рассмотрения вопроса слово взял Бакумов. Нардеп подвел статистические итоги работы подкомитета под его председательством и попросил коллег уволить его с должности председателя. "Это не эмоциональное решение. Главное – это достоинство и профессионализм. Если мы эти два критерия оцениваем, если мы их ставим в приоритет, то мое не то, что право, а моя обязанность написать такое заявление и попросить вас, пожалуйста, отпустите меня. А я вам гарантирую, что все свои обязанности, которые я взял на себя относительно обработки законопроектов, мною будут достойно продолжены на обычной должности члена комитета".

После выступления Бакумова прошло голосование. 14 членов Комитета по правоохранительной деятельности проголосовали за удовлетворение заявления Бакумова о сложении полномочий главы подкомитета. "Решение принято", — подытожил Ионушас.

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