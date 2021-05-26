Национальное сопротивление Украины: о чем говорится в законопроекте Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая зарегистрировал в парламенте законопроект №5557 об основах национального сопротивления и определил его как неотложный. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.



Боец ВСУ. Фото: 24tv.ua

Законопроект "Об основах национального сопротивления" должен определить правовые основы национального сопротивления, задачи сил безопасности и обороны, а также полномочия госорганов и местных властей в этой сфере. В частности, документом будет урегулирован вопрос территориальной обороны и подготовка украинского национального сопротивления.



Главной целью проекта закона определено содействие максимально широкому привлечению населения Украины к защите суверенитета и территориальной целостности государства. Документом планируют определить задачи территориальной обороны и национального сопротивления.



"Заложенная в проект закона концепция реализуется путем развития мощной территориальной обороны и создания сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства формируют систему национального сопротивления", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ должен способствовать повышению уровня национальной устойчивости и обороноспособности Украины, сплочению общества, патриотическому воспитанию и предоставлению обороне всенародного характера.

Законопроектом планируют определить порядок подготовки национального сопротивления и формирования сил территориальной обороны ВСУ и добровольцев. Документ также предусматривает ответственность за нарушение закона в сфере национального сопротивления.

Финансировать национальное сопротивление планируют из государственного и местных бюджетов. Законопроект также урегулирует полномочия и взаимодействие сил безопасности и обороны со всеми государственными органами и органами местного самоуправления.



Президент Владимир Зеленский также зарегистрировал законопроект №5558 о внесении изменений в ст. 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления". Этот документ также определен главой государства как неотложный.



Оба законопроекта направлены на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее Зеленский анонсировал законопроект по борьбе с олигархами. Глава государства сообщил, что документ почти готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте.

Эксперты рассказали "Комментариям" о роли олигархов в украинском политикуме, а также о том, как можно изменить ситуацию в Украине.

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