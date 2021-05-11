Законопроект об олигархах: когда самые богатые люди страны перестанут влиять на власть

Сегодня в Украине идет подготовка законопроекта об олигархах, в их перечень могут попасть 13 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума "Украина 30. Безопасность страны". Насколько Украина нуждается в подобном законопроекте, и какие он может скрывать опасности – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Что изменит новый законопроект об олигархах. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Риски для олигархов в Украине

Политолог Кирилл Сазонов называет законопроект о деолигархизации важным, серьезным решением президента Зеленского и, при этом, очень рискованным.

"Президент справедливо хочет, чтобы Украиной управляла не небольшая группа богатых людей, которые присвоили себе такое право, а весь народ в целом – через своих представителей (избранных главу государства, нардепов, депутатов местных советов и так далее). Именно об этом говорил Зеленский во время избирательной кампании, когда рассказывал о народовластии. Поэтому требования справедливы и понятны. Но есть риски эксцесса исполнителя. И реализация закона, в случае его принятия, на практике может обернуться для Украины серьезными неприятностями", – прогнозирует политолог.

Он поясняет, что слово "олигарх" у нас, как правило, носит негативный оттенок. Но, по факту, это крупные финансово-промышленные группы (ФПГ). Соответственно – это львиная доля налоговых поступлений в бюджет. И рабочие места, в первую очередь, в промышленности, в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

"Более того – именно ФПГ сегодня начинают вкладываться в науку, образование, поддержку и создание университетов. Таким образом, они взяли на себя часть функций государства. И это очень важно для Украины в перспективе", – подчеркивает Кирилл Сазонов.

Риском он считает и возможное лишение ФПГ контроля за телеканалами, которые в Украине в большинстве своем дотационные.

Эксперт поясняет: "В этом случае можем остаться с телеканалами, которые финансируются или государством, или зарубежными фондами, а это или деньги транснациональных компаний, или замаскированные деньги Москвы. И в том, и в другом случае формировать общественное мнение украинцев будут совершенно другие государства, что несет определенные риски для нашей независимости".

По мнению Кирилла Сазонова, для тех, кто будет заниматься реализацией закона, ключевой задачей, судя по всему, станет быстрое наполнение бюджета, с чем сейчас есть большие проблемы.

"Но наполнить бюджет можно и без давления на ФПГ, просто ликвидировав дыры, через которые мы теряем деньги сегодня, – уверен политолог. – Например, сократив чрезмерно раздутый государственный аппарат, который не генерирует поступления в бюджет, а только проедает налоги граждан. Есть проблема контрабанды и т.н. "скруток". По словам дважды министра финансов Украины Игоря Уманского, ежемесячно на таких схемах мы теряем порядка 5 млрд грн. Эти выводы, кстати, подтвердила недавно и Временная следственная комиссия Верховной Рады. Таким образом, резервов для наполнения бюджета и экономии средств у Украины хватает уже сейчас. А увеличение налогового давления на крупные ФПГ может дать отрицательный эффект".

Кто такие олигархи

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что бурно обсуждаемый законопроект, который пока только создается, позволит, наконец, определить критерии олигархата.

"Сегодня в законодательстве Украины нет четкого обозначения, кто является олигархом. В законе же будет четко обозначено, кто и почему может им считаться. Интересно, каким образом законодатели пропишут моменты, связанные с теми или иными активами данной категории населения. И будут ли пытаться перераспределить эти активы, – отмечает Иван Либерман. – Не будем забывать, что богатые люди – это еще и опытные, умные люди. И они вполне могут переоформить тот или иной бизнес на кого угодно. Безопасно для себя. И отойти от ответственности, не дать себя подвести под критерий олигарха".

Эксперт считает, что идея с законопроектом об олигархах по состоянию на сегодняшний день, выглядит популистичной.

"В Украине есть куда больше важных вопросов, которыми следует заниматься на государственном уровне, – поясняет Иван Либерман. – Простым людям, какой-то бабушке из села, чернобыльцу, афганцу, ребенку из интерната, то, что олигархи станут чуть беднее, ничего не даст. Это всё – борьба за влияние, за власть. Это политика. И вообще, нужно стремиться не к тому, чтобы те или иные украинцы стали беднее, а к тому, чтобы основная часть украинцев стала жить лучше, чем сейчас".

Ранее "Комментарии" писали, кто и почему позволяет олигархам в Украине наращивать капитал.

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