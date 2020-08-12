Охота на Вовка: чем закончится дело о захвате власти в Окружном админсуде Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и глава ОАСК Павел Вовк. "Комментарии" узнали у экспертов, чем завершится "охота на Вовка", а также – как сделать украинские суды и антикоррупционные органы реально независимыми, а не работающими "по заказу".

"Действия НАБУ в отношении судей ОАСК – шоу"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец называет действия НАБУ в отношении судей ОАСК – шоу.

"Оно длится уже более года. Сейчас всё это пытаются выдать за новое расследование в рамках дела Майдана (по которому и была прослушка). Но вызов Вовка в НАБУ не имеет ничего общего с нормами уголовно-процессуального кодекса", – подчеркивает эксперт.

Ростислав Кравец уверяет, что ни Вовку, ни другим судьям не было надлежащим образом вручено подозрение о преступлении.

"То, что САП на своем сайте утверждает иное, выглядит, будто они пытаются прикрыть ненадлежащие, на мой взгляд, действия НАБУ, а также свой непрофессионализм. По данным САП, подозрение вручено администрации суда. Но это не соответствует нормам украинского законодательства! Ведь судьи не являются подчиненными своего аппарата. Суд у нас - независимая институция. А потому - неправомерно вручать подозрение сотрудникам аппарата, выдавая это за вручение судье", – отмечает эксперт.

По его мнению, вчерашнее объявление судей, которые находятся на своих рабочих местах, в розыск, говорит не только о полной некомпетентности детективов НАБУ и прокуроров САП, но и о панике в рядах антикоррупционных органов.

"Всё это дело связано лишь с одним - попытками установить легитимность Высшего антикоррупционного суда (ВАС). Ведь на сегодня в рамках этого дела речь идет об отсутствии компетенции у членов Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), которые давали рекомендации судьям ВАС быть назначенными на свои должности", – говорит Ростислав Кравец.

Он считает, что если в рамках каких-либо дел будет доказано отсутствие полномочий у членов ВККСУ, то состав ВАС и его Антикоррупционной палаты будет нелегитимным.

"Поэтому, когда судей и некоторых адвокатов обвиняют в госизмене, этим занимается заинтересованное НАБУ. Хоть эта статья - подследственна СБУ. Вся правда так называемых "пленок Вовка" в том, что заинтересованные игроки пытаются легализовать незаконный состав ВАС", – уверен Ростислав Кравец.

"На данный момент у нас нет персонализированной ответственности"

Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар уверен, что ситуация, которая происходила в ОАСК, далеко не единична в Украине.

"При детальном рассмотрении работы судей местных судов, также могут возникать вопросы к их деятельности. К примеру, Королёвский районный суд г. Житомира, также "славится" своими решениями, которые выносятся с нарушением законодательства Украины - и там прослеживается четкая зависимость судей от правоохранительных органов. То есть, судьи выносят решения по указке правоохранителей с нарушением законодательства Украины", – говорит эксперт.

Он также отмечает, что дополнительно для независимости украинских судов Конституционный Суд сделал большой подарок 11 июня 2020 года. А именно – вынес решение в котором постановил, что ст.375 УКУ (Постановление заведомо неправосудного решения) через 6 месяцев потеряет силу.

"С одной стороны, это сделает судей более независимыми от правоохранителей, которые могли любое решение расценить, как неправосудное, возбуждать дело и потом использовать это, чтобы судья принимал нужные для них решения, – поясняет Денис Бондар. – К примеру, решения об обыске у кого-то дома или на фирме, вообще без оснований. Все 30 лет украинской независимости правоохранительные органы это используют и во время обысков "грабят" украинцев. С другой стороны, это сделает судей более свободными в принятии вынесении решений, поэтому если и будут уже "перегибы", то это личная заинтересованность, как в случае с ОАСК, но инструментов для привлечения к ответственности убавится".

Юридический эксперт уверен: чтобы уменьшить коррупцию и неправосудный решения, Украине может помочь только один инструмент. А именно – персональная материальная ответственность оперативных сотрудников, следователей, процессуальных руководителей и судей.

"На данный момент у нас нет персонализированной ответственности, и в случае возмещения убытков неправомерных действий правоохранителей, будет отвечать бюджет, то есть каждый налогоплательщик Украины. Ситуация абсурдная, так как сами же налогоплательщики и страдают от незаконных действий. И они же возмещают свои убытки из своих уплаченных налогов. А лицо, нарушавшее их права, без потерь для себя продолжает также действовать незаконным способом - и получать за это заработную плату", – говорит Денис Бондар.

Что касается Вовка, то эксперту кажется, что ничем это дело не закончится - и ни он, ни другие судьи не будут привлечены к ответственности.

"Такой вывод можно было сделать, ещё после того, как его семь раз вызывали на допрос, куда он не явился, – отмечает Денис Бондар. – Если бы мы говорили о простом украинце, то уже после первой неявки, его бы силой полиция привела на допрос. Однако Украина пока остается страной, где силу имеют не законы, а люди, наделенные властью или огромным капиталом".

"Реформаторы пытаются навязать абсолютно невнятные модели судебной реформы"

Политтехнолог, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко считает главное бедой то, что у нас нет понятной матрицы судебной реформы.

"В последнее время и бывшие реформаторы и условно новые (как тот же Саакашвили) пытаются навязать абсолютно невнятные модели судебной реформы. Какой-то элемент берется с одной стороны, какой-то другой - но никому не понятна целостная картина. Как в той же медицинской реформе", – отмечает эксперт.

В связи с этим в правовом сообществе сформировалась позиция, что это делается намеренно, чтобы давить на судей.

Вот как это поясняет Екатерина Одарченко: "Органы, которые отбирают судей, подтверждают их квалификацию – ВККСУ, Высшая Рада Правосудия (ВРП) формируются по квотному принципу. Тот же Порошенко пытался давить через эти органы и назначать "карманных судей". Так он сделал, когда уже проиграл выборы, но еще был президентом. То же самое касается Общественного совета доброчестности, где нет конкретных критериев оценки судей".

Потому, отмечает политтехнолог, представители юридического сообщества, с которыми она общалась, считают необходимым принимать комплексную судебную реформу и среднесрочный план и наблюдать, как это будет работать. Плюс – убрать методы давления на судей.

"Если говорит о деле Вовка – тут та же проблематика. У нас много органов, которые как бы должны контролировать, но в результате действуют таким образом, что у нас образовался дефицит судей. Противостояние именно с ОАСК связано с тем, что Админсуд рассматривает дела против государства. Потому на этих судей в первую очередь пытаются найти методы влияния. Я не оцениваю - хорошие или плохие это судьи. Но то, что на них ищут методы влияния - однозначно плохо", – подчеркивает Екатерина Одарченко.

Ранее сообщалось, что в Украине пытались подорвать судью.

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