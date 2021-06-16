logo
Русский Українська

BTC/USD

38689.47

ETH/USD

2413.87

LTC/USD

166.66

USD/UAH

27.18

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Наблюдательный совет "Нафтогаза" рассмотрит отстранение Витренко: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Наблюдательный совет "Нафтогаза" рассмотрит отстранение Витренко: подробности

На заседании будут рассматривать отстранение Юрия Витренка

сегодня, 17:30
Автор:

Лиля Воробьева

Во время заседания наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" акционеры рассмотрят вопрос об отстранении Юрия Витренка от занимаемой должности. Внеочередное заседание уже созвала председатель совета Клэр Споттисвуд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" рассмотрит отстранение Витренко: подробности

"Нафтогаз" (фото с открытых источников)

В сообщении говорится, что заседание состоится через предписание Национального агентства по предупреждению коррупции.

"Я сообщила о внеочередном созыве Наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение от должности председателя правления. Чтобы обеспечить соблюдение важных стандартов корпоративного управления. Я думаю, что отстранение отвечает интересам компании и страны", — заявила Споттисвуд.

Стало известно, что она уже пообщалась на эту тему с премьером  Шмыгалем  и главой Минюста Денисом Малюською.

"Срочно обсудила ситуацию с важным акционером — правительством страны. Глава Кабмина Денис Шмыгаль вместе с министром юстиции приняли участие в обсуждении, представляя интересы правительства", — сообщила она.

По словам председателя наблюдательного совета, Денис Шмыгаль пообещал принять окончательное решение. А еще — в течение десяти дней, начиная с 15 июня 2021, решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко.

Ранее стало известно, что в предписании руководителя НАЗК Александра Новикова идет речь о том, что распоряжение Кабинета Министров Украины о назначении Витренко председателем газовой компании является незаконным, по-этому контракт с ним должен быть расторгнут.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в "Нафотогазе" прошли обыски.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/32F5F63F6AF8C778C22586F6002D9E62?OpenDocument&year=2021&month=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ