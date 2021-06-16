Наблюдательный совет "Нафтогаза" рассмотрит отстранение Витренко: подробности

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Лиля Воробьева
Во время заседания наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" акционеры рассмотрят вопрос об отстранении Юрия Витренка от занимаемой должности. Внеочередное заседание уже созвала председатель совета Клэр Споттисвуд. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Нафтогаз" (фото с открытых источников)
В сообщении говорится, что заседание состоится через предписание Национального агентства по предупреждению коррупции.
Стало известно, что она уже пообщалась на эту тему с премьером Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюською.
По словам председателя наблюдательного совета, Денис Шмыгаль пообещал принять окончательное решение. А еще — в течение десяти дней, начиная с 15 июня 2021, решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко.
Ранее стало известно, что в предписании руководителя НАЗК Александра Новикова идет речь о том, что распоряжение Кабинета Министров Украины о назначении Витренко председателем газовой компании является незаконным, по-этому контракт с ним должен быть расторгнут.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в "Нафотогазе" прошли обыски.
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