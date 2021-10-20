На платформе «Комментарии» украинцы выбирают партию, которой больше всего доверяют

На рейтинговой платформе портала "Комментарии" идет голосование за партию, которой доверяют украинцы. Присоединиться к голосованию можно по ссылке. Опрос будет продолжаться с 18 по 31 октября. По итогам голосования украинцы смогут увидеть те партии, которым больше всего доверяют наши соотечественники.

Рейтинг политических партий Украины

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 365 политических партий, но из них активно действует менее 50. Какие же политические силы могут похвастаться высоким уровнем поддержки у избирателей?

Возьмите участие в опросе издания "Комментарии" и помогите определить самую популярную политическую партию Украины.

Отметим, что каждый желающий может проголосовать только один раз. При этом выбор можно сделать анонимно – никто кроме вас не узнает, за кого вы проголосовали (остальные будут видеть лишь общую статистику). Изменить свое решение после голосования уже будет невозможно. По итогам голосования мы определим самую популярную политическую силу Украины. Успейте отдать свой голос!

Отметьте свой выбор, чтобы увидеть результаты опроса.

Также читайте на портале "Комментарии" — КМИС представил обновленный президентский рейтинг, в котором продолжает удерживать лидерство действующий глава государства Владимир Зеленский. При этом социологи отмечают, что, по сравнению с предыдущими опросами рейтинг президента существенно пошатнулся. Социологи видят основную причину в череде скандалов, которые связаны с власть. В частности, с оффшорами и "вагнеровцами". Ближайшим оппонентом Владимира Зеленского остался Петр Порошенко. Он имеет 15,6% поддержки украинцев.

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