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На каналах Ахметова рассказали, за что «слуг народа» душит обида

"Слуги народа" решили игнорировать эфиры двух рейтинговых телеканалов

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
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"Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы бизнесмена Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина", проинформировала, что отказ представителей правящей партии "Слуга народа" посещать эти каналы связан с тем, что спикеры власти просто избегают неудобных вопросов на тему "Вагнергейта". Как информирует издание "Комментарии", такую позицию в интервью порталу "Украинская правда" озвучил член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский.

На каналах Ахметова рассказали, за что «слуг народа» душит обида

Свобода слова Савика Шустера. Фото: ТРК Украина

В "Медиа Группе Украина" уверены, что публичным бойкотом часть спикеров, представляющих сегодня власть в Украине, таким образом просто пытается избежать прямых вопросов о ситуации с "вагнеровцами". Впервые эта тема было широко раскрыта в политическом ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

Белянский подчеркнул, что весь коллектив, который работает в "Медиа Группе Украина" очень профессиональный и ценит признание своих телезрителей. Поэтому всегда придерживается стандартов и журналистки, и принципов свободы слова. Журналисты не имеют права не обсуждать неудобные для власти темы. Власть же имеет возможность или комментировать тот или иной вопрос, или же просто отказываться от комментариев. Белянский также подчеркнул, что Ринат Ахметов не влияет на редакционную политику и не вмешивается в то, какие темы обсуждать на телеэфирах, а какие умалчивать.

Читайте также на портале "Комментарии" — правящая партия "Слуга народа" решила игнорировать телеканалы Ахметова. После выпуская пятничной передачи "Свобода слова Савика Шустера", где обсуждалась тема "Вагнергейта", "слуги народа" решили перестать принимать приглашения посещать эфиры "Украина 24" и "Украины". Официальная позиция "Слуги народа" — не посещать каналы олигарха, который использует СМИ для шантажа государства и власти.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/24/7315124/
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