На ежегодной пресс-конференции Путина журналистов обработают частицами серебра - СМИ

Журналистов, которые будут присутствовать на пресс-конференции главы Российской Федерации, обработают частицами серебра. Об этом пишет издание Корреспондент.

Президент России Владимир Путин - Reuters

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова рассказала, что при подготовке ежегодной пресс-конференции Владимира Путина специалисты уделили особое внимание санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Чиновница заявила, что у входа в столичный Манеж установили "уникальный прибор", который будет обрабатывать частицами серебра всех журналистов, аккредитованных на мероприятие.

"Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", — заверила Елена Крылова.

Как передает издание, кроме того, при входе на пресс-конференцию, представители СМИ получат специальные защитные маски, которые будут обработаны антибактериальным раствором наносеребра. Сидеть представители медиа будут на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что как отреагировали послы G7 на отклонение комиссией кандидатуры на должность руководителя САП. По мнению послов, задержка с определением главы ведомства не оправдана. Поэтому в совместном заявлении они призвали отборочную комиссию как можно скорее определиться с кандидатом и назначить его на должность.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба отреагировал на указ Зеленского по поводу высказываний о внешней политике страны. Указом президента ответственность за именно официальные заявления от имени государства возлагается на президента, премьер-министра и главу МИД.

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