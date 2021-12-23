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На ежегодной пресс-конференции Путина журналистов обработают частицами серебра - СМИ

Обработка частицами серебра является одной из мер принятых на фоне пандемии - Елена Крылова

сегодня, 11:05
Автор:

Денис Подставной
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Журналистов, которые будут присутствовать на пресс-конференции главы Российской Федерации, обработают частицами серебра. Об этом пишет издание Корреспондент. 

На ежегодной пресс-конференции Путина журналистов обработают частицами серебра - СМИ

Президент России Владимир Путин - Reuters

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова рассказала, что при подготовке ежегодной пресс-конференции Владимира Путина специалисты уделили особое внимание санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Чиновница заявила, что у входа в столичный Манеж установили "уникальный прибор", который будет обрабатывать частицами серебра всех журналистов, аккредитованных на мероприятие. 

"Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", — заверила Елена Крылова. 

Как передает издание, кроме того, при входе на пресс-конференцию, представители СМИ получат специальные защитные маски, которые будут обработаны антибактериальным раствором наносеребра. Сидеть представители медиа будут на расстоянии 1,5 метра друг от друга. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что как отреагировали послы G7 на отклонение комиссией кандидатуры на должность руководителя САП. По мнению послов, задержка с определением главы ведомства не оправдана. Поэтому в совместном заявлении они призвали отборочную комиссию как можно скорее определиться с кандидатом и назначить его на должность.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба отреагировал на указ Зеленского по поводу высказываний о внешней политике страны. Указом президента ответственность за именно официальные заявления от имени государства возлагается на президента, премьер-министра и главу МИД. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4430590-zhurnalystov-na-press-konferentsyy-putyna-obrabotauit-chastytsamy-serebra-smy
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