На Донбассе экологическая катастрофа не просто возможна, она реально происходит не первый год - Веселова

На Донбассе экологическая катастрофа не просто возможна, она реально происходит не первый год. Об этом заявила народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов АНТС Наталья Веселова "Комментарии-Украина".



Наталья Веселова (фото из открытых источников)

"Еще в 2017 году, когда я была депутатом, мы обсуждали отчет одной из международных организаций, сделавшей соответствующие исследования. Тогда общественности и Верховной Раде были представлены данные по экологической обстановке на прифронтонвых территориях по обе стороны линии разграничения. Изучалось, в частности, влияние шахтных вод, которые поднимались всё ближе к поверхности земли из-за того, что многие шахты перестали работать — и там прекратилась откачка воды", — рассказала Веселова.

По словам экспертов, шахтные воды поднимаются к водоносным слоям, откуда идет забор питьевой воды в колодцы, водопроводы, считает народный депутат.

"Уже тогда предупреждали, что возможны необратимые процессы, которые приведут к экологической катастрофе. И мы сейчас имеем именно такую катастрофу. К сожалению, ни у государства, ни у международных организаций нет сейчас возможности производить откачку шахтных вод на неподконтрольной территории. Между тем, для подконтрольных территорий Донбасса угроза даже больше, чем для оккупированных. К примеру, в Донецкой области из-за рельефа местности шахты Горловки, находятся значительно выше по уровню, чем шахты в Торецке. В итоге все не откачанные шахтные воды из той же Горловки собираются в торецких шахтах", — подчеркнула Веселова.

Как сообщали ранее непростая военная ситуация у линии разграничения на Донбассе продолжает держать украинцев в напряжении. Регулярные обстрелы со стороны российских боевиков нарушают обговоренный режим тишины, а также забирают жизни наших защитников.

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