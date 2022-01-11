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У Зеленского объяснили, почему вторжение РФ в Украину станет приговором для НАТО

На Банковой считают, что продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из крупнейших поражений западных партнеров

сегодня, 16:04
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что вторжение российских войск в Украину станет не только проблемой для Украины, но и поставит под сомнение перспективы существования НАТО. Как передает издание "Комментарии", свое мнение глава президентского офиса озвучил в разговоре с журналистом британского телеканала "Channel 4".

У Зеленского объяснили, почему вторжение РФ в Украину станет приговором для НАТО

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Андрей Ермак отметил, Украина сегодня занимает четкую позицию – все международные переговоры, на которых идет обсуждение вопроса гарантий безопасности в Европе должны начинаться с Украины и с обязательном участием Украины.

Глава ОП также заявил, что, если военные действия захлестнут Украину, снова возобновится эскалация на востоке – это станет поражением для западных партнеров. Свои слова Андрей Ермак объяснил тем, что западные политики сегодня не готовый идти на радикальные шаги против России, пытаются путем переговоров снизить градус напряженности, верят в эффективность этих переговоров. Так вот, если несмотря на все это Россия все же решит вторгнуться в Украину, то западным политикам очень сложно будет найти слова объяснения перед своими гражданами – почему же так произошло.

Ермак уверен, что, если Россия и решит пойти войной на Украину, то 90% украинцев будут с оружием в руках защищать свой дом. 

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Кулеба прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, говорит, что Москва так и не добилась своего. Ультимативное требование Кремля о том, что Украина не должна стать членом НАТО США даже не стали обсуждать.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c0bP8jgA_WE&ab_channel=Channel4News
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