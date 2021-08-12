На Банковой есть сценарий о досрочном сложении Зеленским своих полномочий, – Чаплыга

Президент Владимир Зеленский может решиться сложить с себя полномочия главы государства, чтобы пойти на досрочные выборы, где переизбраться на второй срок. Как информирует издание "Комментарии", о таком плане, который обсуждают на Банковой, в эфире телеканала "Наш" рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Политолог отметил, если проанализировать последние действия и решения украинской власти, то может сложить мнение, что Зеленский и компания решили со всеми разругаться – и с Джозефом Байденом, и с Ангелой Меркель, и с Владимиром Путиным, абсолютно со всеми, и с партнерами, и с врагами. Михаил Чаплыга допускает, что это заранее прописанный кем-то сценарий. Этот сценарий состоит в следующем – Владимир Зеленский выйдет к народу и скажет, что его команда пыталась кардинально поменять страну, первая объявила войну олигархам, ворам в законе, а далее решила не церемониться с Меркель и Байденом, которые навязывают свои непонятные правила игры. Именно команда Зеленского начала наводить порядок в патриотическом движении и именно поэтому против украинской власти ополчились все.

По словам Чаплыги, далее Зеленский скажет, что он передаёт всю власть парламенту, а сам он отказывается от президентского поста, но только для того, чтобы ещё раз пойти на выборы, где подтвердить вотум доверия от избирателей. В концовке своей речи Зеленский с надрывом в голосе скажет, что ему не на кого больше опереться, кроме самих украинцев и именно украинский народ есть его силой и опорой, поэтому он просит еще раз на выборах избрать его президентом. Политолог считает, что такой план существует в Офисе президента. Его задача проста – продлить ещё на несколько лет власть. Сработает этот план или нет – это пока что большой вопрос.

Читайте ранее на портале "Комментарии" – Михаил Чаплыга рассказал о работе с Луценко и как заставить США уважать Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!