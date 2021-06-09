Чаплыга рассказал о работе с Луценко и как заставить США уважать Украину

Политический эксперт и экс-пресс-секретарь омбудсмена Украины Михаил Чаплыга рассказал "Комментариям", как работал с политиками во время событий на Майдане и какие выводы сделал по переговорам с политическими деятелями в Украине и о переговорах на международном уровне.



Политика. Иллюстрация: sydenhamhighschool.gdst.net

Михаил Чаплыга вспомнил, как работал с экс-генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, когда тот стал координатором партий Арсения Яценюка и Петра Порошенко после событий на Майдане 2013 года.

"Тогда у Яценюка с Порошенко была какая-то коалиция — та, которой вроде бы нет. Юра тогда стал координатором. Я пришел к нему. Мы же понимаем, что делает каждая политическая сила, у которой есть определенные интересы, — НГО (негосударственные общественные организации, — ред.) и так далее", — отметил Чаплыга.

Во время работы с Луценко эксперт столкнулся с политическими атаками со стороны депутатов объединенной политсилы и признался, что в какой-то момент устал от политики и хотел сложить свой мандат.

"На что Юрий Витальевич говорит: "Миша, ну, ты же в Раде также долго, как и я". Я помощником еще приходил [работать в парламент], 1997 год. — "Ты же знаешь, что такое Рада? Скажи, пожалуйста, с чем ты пришел?" — Я ему: "С голой ж*пой и сандалями". А он мне: "С сандалями ты пришел на Wall Street и что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы Wall Street тебя слушал?" — рассказал о разговоре с Луценко тех времен Чаплыга.

Эту историю он сравнил с международной политикой и переговорами украинских лидеров с лидерами США и Евросоюза.

"Я пытался объяснить действующей власти и предыдущей, что в прагматическом мире каждый — НАТО, ЕС, Америка и другие с тобой будут разговаривать, когда у тебя есть две вещи. Первая вещь — ты можешь их так больно уколоть, что это принесет им неудобства, и соответственно они обратят на тебя внимание. Или — ты можешь что-то им предложить, что им интересно в плане поторговаться", — поделился мнением политолог.

Чаплыга отметил, что в ситуации политических атак, когда он работал с Луценко, поторговаться у него было нечем.

"Сандалии мои мало кого интересовали. Соответственно, мне нужно было создать что-то, чем можно было бы очень больно уколоть. Что может очень больно уколоть? Может публичное слово. С тех пор я начал "точить" это слово", — резюмировал эксперт.

Михаил Чаплыга также рассказал "Комментариям", как заработать, работая политическим экспертом. Главной возможностью получения денежного вознаграждения политолог назвал консультации.

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