Чаплыга рассказал о работе с Луценко и как заставить США уважать Украину

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Наталья Некрасова
Политический эксперт и экс-пресс-секретарь омбудсмена Украины Михаил Чаплыга рассказал "Комментариям", как работал с политиками во время событий на Майдане и какие выводы сделал по переговорам с политическими деятелями в Украине и о переговорах на международном уровне.
Политика. Иллюстрация: sydenhamhighschool.gdst.net
Михаил Чаплыга вспомнил, как работал с экс-генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, когда тот стал координатором партий Арсения Яценюка и Петра Порошенко после событий на Майдане 2013 года.
Во время работы с Луценко эксперт столкнулся с политическими атаками со стороны депутатов объединенной политсилы и признался, что в какой-то момент устал от политики и хотел сложить свой мандат.
Эту историю он сравнил с международной политикой и переговорами украинских лидеров с лидерами США и Евросоюза.
Чаплыга отметил, что в ситуации политических атак, когда он работал с Луценко, поторговаться у него было нечем.
Михаил Чаплыга также рассказал "Комментариям", как заработать, работая политическим экспертом. Главной возможностью получения денежного вознаграждения политолог назвал консультации.
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