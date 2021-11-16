Мы же не знаем, что вы там будете говорить – вот почему власти препятствуют нардепам выезжать за границу

Нардепы из оппозиционных фракций систематически встречаются с тем, что власти не дают им возможности уехать за границу. Об этом говорят парламентарии, с которыми пообщался журналист издания "Комментарии".

Atlantic Council – американский мозговой центр в области международных отношений – иллюстративное фото из сети

Первая ситуация произошла с Александром Гончаренко, депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность". В конце октября в Вашингтон планировала вылететь группа нардепов из разных парламентских фракций (кроме ОПЗЖ), в частности Владимир Кабаченко (от "Батькивщины", и Гео Лерос (внефракционный). Незадолго до вылета начались проблемы. Гончаренко объяснил механизм ограничений:

"Планировалось, что будет девять депутатов. Они [власть] у шестерых отозвали визы за 36 часов до вылета. Поездка готовилась два месяца. Часть депутатов имели визы. Часть — [получали визу] через ноту Министерства иностранных дел в Госдеп. У кого не было виз, они ее получили на основании ноты, а через 36 часов ноту министерство отозвало".

Также депутат отмечает, что кардинально изменилось отношение посольства Украины в США: сначала они всячески помогали, а за 36 часов до прилета делегации – замолчали и начали даже мешать, например, самовольно отменяли запланированные встречи.

С похожими препятствиями встретилась фракция "Голос". Ярослав Железняк, глава фракции, рассказал, что планировалась важная встреча с 18-тью представителями Atlantic Council – аналитического центра в США, который занимается международными интересами антлантических стран. Также ожидалась встреча со специалистами Всемирного банка и другие. Нардеп рассказывает о внезапных препятствиях, возникших у парламентариев:

"Мы обратились за командировками, за которые мы сами платили – нам не нужна другая помощь. Это была бюрократическая формальность. [Обратились за документами] для четырех народных депутатов. Нам было отказано по формальным причинам".

В то же время неформально объяснили:

"Мы ведь не знаем, что вы там будете говорить и комментировать".

Депутаты все равно уехали, оформив поездку, как отпуск за свой счет. Они провели запланированные встречи, каждый раз объясняя собеседникам о критической ситуации в Украине.

Железняк назвал причины, по которым, по его мнению, происходит систематическое препятствие оппозиционным депутатам:

"Власть сейчас закручивает гайки и не хочет, чтобы об их работе кто-то рассказывал, особенно – международным партнерам".

Власть видит падение рейтинга, делает шаги по уничтожению парламентаризма, наказывает депутатов за позицию по ситуации с Разумковым, воюет со СМИ (это подтверждает закрытие KyivPost, давление на "Суспільне") – это все одни и те же составляющие давления на несогласных парламентариев, говорит Железняк.

Между тем, отмечает глава фракции "Голос", есть депутаты, которые сотрудничают с Офисом президента:

"Они сидят на деньгах, на округах. Александра Устинова с Трухиным не расходятся в зале. Это чисто политическое тушение".

Издание "Комментарии" публиковало информацию о том, что Разумков уже создал свое межфракционное объединение в Верховной Раде. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.



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