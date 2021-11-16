Мы же не знаем, что вы там будете говорить – вот почему власти препятствуют нардепам выезжать за границу

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Елена Бурдейная
Нардепы из оппозиционных фракций систематически встречаются с тем, что власти не дают им возможности уехать за границу. Об этом говорят парламентарии, с которыми пообщался журналист издания "Комментарии".
Atlantic Council – американский мозговой центр в области международных отношений – иллюстративное фото из сети
Первая ситуация произошла с Александром Гончаренко, депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность". В конце октября в Вашингтон планировала вылететь группа нардепов из разных парламентских фракций (кроме ОПЗЖ), в частности Владимир Кабаченко (от "Батькивщины", и Гео Лерос (внефракционный). Незадолго до вылета начались проблемы. Гончаренко объяснил механизм ограничений:
Также депутат отмечает, что кардинально изменилось отношение посольства Украины в США: сначала они всячески помогали, а за 36 часов до прилета делегации – замолчали и начали даже мешать, например, самовольно отменяли запланированные встречи.
С похожими препятствиями встретилась фракция "Голос". Ярослав Железняк, глава фракции, рассказал, что планировалась важная встреча с 18-тью представителями Atlantic Council – аналитического центра в США, который занимается международными интересами антлантических стран. Также ожидалась встреча со специалистами Всемирного банка и другие. Нардеп рассказывает о внезапных препятствиях, возникших у парламентариев:
В то же время неформально объяснили:
Депутаты все равно уехали, оформив поездку, как отпуск за свой счет. Они провели запланированные встречи, каждый раз объясняя собеседникам о критической ситуации в Украине.
Железняк назвал причины, по которым, по его мнению, происходит систематическое препятствие оппозиционным депутатам:
Власть видит падение рейтинга, делает шаги по уничтожению парламентаризма, наказывает депутатов за позицию по ситуации с Разумковым, воюет со СМИ (это подтверждает закрытие KyivPost, давление на "Суспільне") – это все одни и те же составляющие давления на несогласных парламентариев, говорит Железняк.
Между тем, отмечает глава фракции "Голос", есть депутаты, которые сотрудничают с Офисом президента:
Издание "Комментарии" публиковало информацию о том, что Разумков уже создал свое межфракционное объединение в Верховной Раде. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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