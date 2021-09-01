«Мы работаем над этим»: Арестович предложил переименовать Украину

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович выступил с громким предложением – переименовать Украину, оставив за ней двойное название. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение Арестович озвучил в беседе с корреспондентом УНИАН в Москве Романом Цимбалюком. Соответствующее видео выложено на Youtube.

Алексей Арестович - фото из открытых источников

Алексей Арестович отметил, он бы лично пошел на радикальное решение и инициировал смену названия государства на Русь-Украина.

Роман Цимбалюк сразу же уточнил, будет ли в скором времени такой президентский указ, спикер ТКГ отметил, что работа над этим продолжается. При этом Алексей Арестович акцентировал внимание на том, что внимательные обозреватели могли заметить, что неслучайно в своих публичных речах глава украинского государства за последние три недели минимум пять раз упомянул название "Русь-Украина".

Арестович отметил, если Украина рискнут пойти на такой важный шаг, то о другом можно уже не беспокоиться.

Консультант ОП также подчеркнул, что бренд "русские" не может принадлежать сугубо одним россиянам. Поэтому бренд "русские" нужно у них забрать. Отметим, ранее о такой инициативе говорила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она также говорила, что русской и русский язык – это не только история и культура России. Потому надо претендовать на это украинцам.

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