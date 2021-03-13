Мотор Сич вернется в собственность народа - Данилов

На заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации "Мотор Сичи", а о ее возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"Слово "национализация" не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно национализации", — подчеркнул Данилов.

При этом он призвал инвесторов вкладывать в Украину те деньги, которые заходят непосредственно в нашу страну, а не в "какие-то офшоры, неизвестные Украине".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что будут рассматривать на следующем заседании СНБО. По его словам, на следующем заседании СНБО будут заслушаны отчеты Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел о делах, которые касаются государственной измены и дезертирства. Он отметил, что ведомства должны будут дать объяснение, почему данные дела не расследованы до конца. Данилов сказал, что СНБО хочется услышать, почему уголовные дела многие годы находятся в непонятном состоянии.

Секретарь СНБО подчеркнул, что спустя 6-7 лет точка в этих делах так и не поставлена. 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков.

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