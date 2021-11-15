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Монастырский рассказал о стратегической цели силовиков на следующие 2 года

Министр не исключил введения чрезвычайного положения в приграничных областях

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В приграничных с Беларусью регионах может быть введено чрезвычайное положение, если ситуация будет продолжать обостряться. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучил глава МВД Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы.

Монастырский рассказал о стратегической цели силовиков на следующие 2 года

Денис Монастырский. Фото: УНИАН

Министр отметил, что дополнительные силы Нацгвардии, Нацполиции будут отправлены на помощь украинским пограничникам, которые несут службу на границе Украины. Также отработан механизм оперативной связи с другими подразделениями территориальной обороны. Все они будут задействованы в охране государственной границы Украины. Будут нести службу с повышенной боеготовностью.

Денис Монастрыский отметил, на сегодняшний день власти проанализировали разные сценарии. Не исключено введение чрезвычайного положения в приграничных областях.

Глава МВД также заявил, что военные с Востока и Юга останутся на своих позициях. Перебрасывать дополнительные сила армии к украино-белорусской границе пока никто не планирует. Военные будут защищать границы Украины не только со стороны Беларуси, где появляется опасность, но и с других направлений.

По словам Дениса Монастырского, правительством принято решение о приоритете на 2022 год. Этот приоритет состоит в том, чтобы начать строить государственную границу. Эта цель должна быть реализована за ближайшие 2 года. Скоро будет принято решение о выделении средств из госбюджета.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desktop&v=KovYdRhTvMI&fbclid=IwAR1dCykSEmXhBXR9XC2ymPkitkgXe55yraHcM4pjZd_GLMQA1-od2BXXnaU
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