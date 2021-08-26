Медведчук: Новая волна борьбы с инакомыслием в Украине продолжается

Надеяться на
справедливость и бороться за нее — это разные вещи, считает председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. Таким мнением политик поделился в эксклюзивном интервью на канале "Первый независимый", отвечая на вопрос журналистки,
касающийся обвинений власти в адрес оппозиционных политиков и закрытия
неугодных телеканалов.
Медведчук считает, что в Украине борются с инакомыслием. Фото из открытых источников
"Политики должны
бороться, люди должны надеяться. Журналисты также должны бороться (за свои права. — ред.). Бороться за
свободу слова, свободу вещания, за право доносить до людей не только ту точку
зрения, которая нравится Офису Президента или самому Президенту, а ту, которая
есть у людей", — объяснил оппозиционный политик.
Медведчук
напомнил, что внесудебная блокировка СМИ началась в Украине в
феврале 2021 года, когда были закрыты три телевизионных канала, а также введены
санкции против граждан Украины.
"Следующие
санкции — по отношению к так называемым контрабандистам. К "так
называемым", потому что власть называет их контрабандистами, а суд этого
не установил. А презумпция невиновности?" — отметил Медведчук.
Затем последовало
лишение лицензии на добычу полезных ископаемых. Это, поясняет политик, также
является грубым нарушением законов, ведь лишить лицензии, как и
закрыть телеканалы, можно только через суд.
"Нападение на свободные средства массовой информации, излагающие
иную точку зрения, — не что иное, как борьба с
инакомыслием. Обратите внимание на реакцию независимых журналистов, Управления
верховного комиссара ООН по правам человека. После того как повела
себя власть в отношении "Страна.ua", Игоря Гужвы,
"Шарий.нет", Анатолия Шария и его супруги, когда закрыли другие
средства массовой информации... Новая волна борьбы с инакомыслием продолжается.
При этом многие главы государств в Европе об этом молчат, а свобода слова — одна из основополагающих свобод, которая гарантируется во всем мире", — указал
Виктор Медведчук.
По словам Виктора Медведчука, не нужно прекращать бороться за свои
права. Что касается
закрытия телеканалов, то одной из причин введения санкций политик называет порядок рассмотрения дел в Верховном Суде Украины.
"Верховный Суд не может получить
информацию, на основании чего СНБО принимает подобные решения, закон о санкциях
не дает ему (СНБО – ред.) такого
права. Эти решения подписывает и узаконивает своим указом Президент Украины, а
СБУ пытается засекретить процесс. Дело рассматривается в открытом судебном
заседании, связано оно с незаконным блокированием и закрытием телевизионных
каналов, с наложением санкций в отношении граждан Украины, что не разрешено в
соответствии с тем же законом о санкциях. Как же должен Верховный Суд
поступать?" — задал риторический вопрос председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор
Медведчук.