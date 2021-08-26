Медведчук: Новая волна борьбы с инакомыслием в Украине продолжается



















Надеяться на справедливость и бороться за нее — это разные вещи, считает председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. Таким мнением политик поделился в эксклюзивном интервью на канале "Первый независимый", отвечая на вопрос журналистки, касающийся обвинений власти в адрес оппозиционных политиков и закрытия неугодных телеканалов.

Медведчук считает, что в Украине борются с инакомыслием. Фото из открытых источников

"Политики должны бороться, люди должны надеяться. Журналисты также должны бороться (за свои права. — ред.). Бороться за свободу слова, свободу вещания, за право доносить до людей не только ту точку зрения, которая нравится Офису Президента или самому Президенту, а ту, которая есть у людей", — объяснил оппозиционный политик.

Медведчук напомнил, что внесудебная блокировка СМИ началась в Украине в феврале 2021 года, когда были закрыты три телевизионных канала, а также введены санкции против граждан Украины.

"Следующие санкции — по отношению к так называемым контрабандистам. К "так называемым", потому что власть называет их контрабандистами, а суд этого не установил. А презумпция невиновности?" — отметил Медведчук.

Затем последовало лишение лицензии на добычу полезных ископаемых. Это, поясняет политик, также является грубым нарушением законов, ведь лишить лицензии, как и закрыть телеканалы, можно только через суд.

"Нападение на свободные средства массовой информации, излагающие иную точку зрения, — не что иное, как борьба с инакомыслием. Обратите внимание на реакцию независимых журналистов, Управления верховного комиссара ООН по правам человека. После того как повела себя власть в отношении "Страна.ua", Игоря Гужвы, "Шарий.нет", Анатолия Шария и его супруги, когда закрыли другие средства массовой информации... Новая волна борьбы с инакомыслием продолжается. При этом многие главы государств в Европе об этом молчат, а свобода слова — одна из основополагающих свобод, которая гарантируется во всем мире", — указал Виктор Медведчук.

По словам Виктора Медведчука, не нужно прекращать бороться за свои права. Что касается закрытия телеканалов, то одной из причин введения санкций политик называет порядок рассмотрения дел в Верховном Суде Украины.

"Верховный Суд не может получить информацию, на основании чего СНБО принимает подобные решения, закон о санкциях не дает ему (СНБО – ред.) такого права. Эти решения подписывает и узаконивает своим указом Президент Украины, а СБУ пытается засекретить процесс. Дело рассматривается в открытом судебном заседании, связано оно с незаконным блокированием и закрытием телевизионных каналов, с наложением санкций в отношении граждан Украины, что не разрешено в соответствии с тем же законом о санкциях. Как же должен Верховный Суд поступать?" — задал риторический вопрос председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

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