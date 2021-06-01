Министра соцполитики вызывают в Раду: о чем будут спрашивать нардепы

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Наталья Некрасова
Верховная Рада Украины 4 мая заслушает министра социальной политики Марину Лазебную. Такое решение приняли во время заседания Согласительного совета парламента по предложению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Марина Лазебная. Фото: slovoidilo.ua
Разумков напомнил представителям правительства о том, что в конце января 2021 года парламент принял постановление о соцзащите населения в связи с повышением коммунальных тарифов. Верховная Рада хочет услышать от правительства, что именно они сделали для этого. Отчитываться об этом у министра социальной политики, подчеркнул спикер парламента.
Во время часа вопросов к правительству народные депутаты хотят услышать отчет о состоянии с оформлением и выплатами субсидий.
На следующей неделе депутаты планируют заслушать отчет назначенного в апреле министра энергетики Германа Галущенко. "Комментарии" пообщались с экспертами, которые рассказали, с решением каких проблем может столкнуться Галущенко, возглавив Минэнерго.
Напомним, в правительстве Украины проанализировали ситуацию с новыми правилами получения государственной помощи на квартплату, которые ввели с мая этого года, и внесли коррективы в оформление субсидий.
Добавим, что на Согласительном совете Верховной Рады законопроект о частных пенсионных фондах назвали коррумпированным. Накануне документ отклонили на профильном парламентском комитете и направили на доработку.
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семен
сегодня, 06:41
видать уже место кому то зеля пообещал. от же брехун еще тот.
семен
сегодня, 06:34
пускай эта минестерка отчитается когда примут проект закона 4121 по военным пенсионерам а только языком болтает -гнать ее надо вместе с верховным гавнюком за такую заботу