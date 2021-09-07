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Главная Новости Политика внутренняя политика Министр юстиции Малюська объяснил, чего Ермак его не любит: "Мы же не семейная пара ..."
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Министр юстиции Малюська объяснил, чего Ермак его не любит: "Мы же не семейная пара ..."

Глава Минюста малюська шутку ответил на вопрос, за что руководитель Офиса президента Андрей Ермак его не любит

сегодня, 11:05
Автор:

Хмільовська Інна

Один из самых эпатажных министров в Кабмине — министр юстиции Денис малюська, который уже 2 года занимает свою должность, рассказал о своих отношениях с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Он является одним из немногих министров, которые остались после отставки Алексея Гончарука, поэтому рассказал и о работе в новой команде, говорится в интервью "Радио НВ".

Министр юстиции Малюська объяснил, чего Ермак его не любит: "Мы же не семейная пара ..."

Министр юстиции. Фото Facebook/Denis Malyuska

Так, глава Минюста Малюська шутку ответил на вопрос, за что руководитель Офиса президента Андрей Ермак его не любит, мол, он и не должен был его любить.

"Мы же не семейная пара, чтобы любить друг друга. Рабочие отношения хорошие со всеми", — сказал лаконично министр юстиции.

Также глава Минюста добавил, что президент поддерживает каждого министра, который находится на своей должности. Ведь когда "заходили" на должности, в самом начале, было согласования с президентом и презентация своего плана действий. И потом периодически синхронизации часов, представления своих планов.

"Налаживание новых связей — это как сменить работу, перейти из одной компании в другую. Но мы сработались, все нормально. Премьер оказался замечательным человеком, который прекрасно поддерживает и коммуникацию, и связи на рабочем уровне. Откровенно удивлен, что он (для меня лично) раскрылся гораздо лучше, когда стал премьером, чем когда был вице-премьером. ", — сказал малюська о взаимоотношениях с премьером Денисом шныряли.

Ранее портал "Комментарии" информировал, кого могут причислить к олигархам — малюська перечислил критерии. У власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.  


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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/interv-yu-nv-z-ministrom-yusticiji-denisom-malyuskoyu-pro-rosiyu-i-novi-platni-poslugi-u-sizo-50181155.html
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