Министр юстиции Малюська объяснил, чего Ермак его не любит: "Мы же не семейная пара ..."

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Хмільовська Інна
Один из самых эпатажных министров в Кабмине — министр юстиции Денис малюська, который уже 2 года занимает свою должность, рассказал о своих отношениях с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Он является одним из немногих министров, которые остались после отставки Алексея Гончарука, поэтому рассказал и о работе в новой команде, говорится в интервью "Радио НВ".
Министр юстиции. Фото Facebook/Denis Malyuska
Так, глава Минюста Малюська шутку ответил на вопрос, за что руководитель Офиса президента Андрей Ермак его не любит, мол, он и не должен был его любить.
Также глава Минюста добавил, что президент поддерживает каждого министра, который находится на своей должности. Ведь когда "заходили" на должности, в самом начале, было согласования с президентом и презентация своего плана действий. И потом периодически синхронизации часов, представления своих планов.
Ранее портал "Комментарии" информировал, кого могут причислить к олигархам — малюська перечислил критерии. У власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.
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