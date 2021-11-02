Министр обороны Андрей Таран подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Андрей Таран. Фото: Facebook

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Кроме того, Мельничук рассказал, что завтра, 3 ноября Верховная Рада Украины во время пленарного заседания рассмотрит такие кадровые вопросы:

• про увольнение Абрамовского Романа Романовича с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

• про увольнение Любченко Алексея Николаевича с должности Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины;

•про увольнение Резникова Алексея Юрьевича с должности Вице-премьер-министра – Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

•про увольнение Урусского Олега Семеновича с должности Вице-премьер-министра – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

•про увольнениеТарана Андрея Васильевича с должности Министра обороны Украины.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Не исключено, что он займет пост министра обороны, а на его место в Минреинтеграции придет нардепы (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук. О чем говорят такого рода перестановки? К чему они могут привести? В этих вопросах в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский в Глазго рассказал об общей угрозе для всего мира.

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