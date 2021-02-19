Министр культуры о санкциях против Медведчука: "Врага наконец-то называют по имени"

Введенные СНБО санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко являются оправданными и исторически справедливым. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пишет в своем Telegram-канале.

Александр Ткаченко, фото - из открытых источников

Как считает министр, Медведчук – создатель "темников", которые фактически привели к массовым протестам накануне Оранжевой Революции.

"Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но "темники", фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в тому числе, из недавно запрещенных "телеканалов", – напомнил министр.

Министр добвил, что нардеп отрицал российскую агрессию, в оккупированном Крыму встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, пиарился в качестве посредника в делах обмена пленными и позиционировал себя "голубем мира".

Напомним, Александр Ткаченко рассказал о том, как продвигается процесс блокировки вещания каналов 112, NewsOne и Zik в YouTube.По словам Ткаченко, министерство ждет ответа видеохостинга, однако точную дату возможной блокировки назвать не смог. Он отметил, что 3 февраля министерство культуры подало в YouTube запрос с просьбой заблокировать телеканалы, которые попали под санкции СНБО.

Министр отметил, что они ждут конца недели, а затем будут уточнять, как двигается процесс. Ткаченко сказал, что им не до конца был понятен протокол видеохостинга по блокировке, поэтому перед отправлением письма проходили консультации. Он заявил, что письмо в любом случае рассмотрят и сообщат о конечном решении.



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