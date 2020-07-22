Миллионы украинцев недоедают, а власть занята легализацией игорного бизнеса и проституции, - Медведчук

В Украине, где наиболее благоприятные условия для сельского хозяйства созданы самой природой, миллионы граждан регулярно недоедают, а действующая власть абсолютно безразлична к этой проблеме. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя данные Государственной службы статистики, согласно которым падение производства в сельском хозяйстве составило 18,7%.

"Подводя итоги первого полугодия 2020 года, крайне важно понимать, каков реальный спад производства в стране. В сельском хозяйстве, по данным Государственной службы статистики, падение составило 18,7%. Такого обрушения АПК в Украине не было давно", – подчеркнул политик.

У Медведчука не вызывает сомнений, что столь важная проблема должна была стать предметом серьезнейшего обсуждения президента, Кабмина, Верховной Рады, СНБО, ведь речь идет о продовольственной безопасности страны. Однако, по словам политика, и глава государства, и вышеперечисленные органы “бездействуют, решая сугубо лоббистские полукриминальные задачи вроде легализации игорного бизнеса, распродажи земли, повышения зарплат себе любимым, а также срочной легализации проституции".

Медведчук говорит, что основная доля падения сельхозпроизводства в Украине в первом полугодии 2020 года пришлась на растениеводство, снизившее объемы вдвое – на 56,8%. При этом по отдельным областям падение куда больше. Например, по данным лидера ОПЗЖ, в Одесской области снижение объемов растениеводства составило 85,9%.

“Конечно, стоит учитывать климатические особенности текущего года. И возможно, за июль ‒ сентябрь агрофирмы и доберут часть объемов. Точно об этом узнаем позже, а пока Минэкономики планирует снижение урожая зерновых на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть и более тревожные прогнозы о 20% потерь урожая основных сельхозкультур", – отметил Медведчук.

Также народный депутат коснулся темы животноводства, где ситуация такая же тревожная. По его словам, за первое полугодие 2020 года снижение составило 2,2%. А вот поголовье скота уменьшалось темпами куда более быстрыми: поголовье коров – на 6,4%, свиней – на 8,2%, кур – на 1,4%. Все это, по словам политика, ведет к дальнейшему росту цен и снижению доступности мясомолочных продуктов для большинства украинцев, в том числе и для детей.

Возвращаясь к теме продовольственной безопасности Украины, политик отметил, что она определяется, прежде всего, возможностью страны стабильно обеспечить 100% населения сбалансированным регулярным питанием.

"Увы, в Украине этого нет. В XXI веке в стране, где условия наиболее благоприятны для сельского хозяйства, где часто собирают рекордные урожаи, регулярно недоедают миллионы граждан, в первую очередь пенсионеры. Это позор Украины! К большому сожалению, власть абсолютно безразлична и к этой социальной проблеме страны", – резюмирует Виктор Медведчук.

Как ранее сообщали “Комментарии”, Виктор Медведчук убежден, что в Украине должны провести досрочные президентские и парламентские выборы.



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