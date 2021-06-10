Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран - Магомедов

Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран. Однако, несмотря на это, иранские власти продолжают всячески затягивать окончательное расследование трагического инцидента. Об этом издании "Комментарии-Украина" рассказал народный депутат Украины IX созыва Муса Магомедов.

Муса Магомедов (фото из открытых источников)

"Среди требований, которые выдвинули Ирану пострадавшие страны, основными являются: признание совершение неправомерных действий и полный отчет по обстоятельствам катастрофы, принесение публичных извинений, обеспечение прозрачности уголовного расследования и справедливая компенсация материального и морального ущерба жертвам и их семьям", — рассказал Магомедов.

По его словам, большинство экспертов считает, что таким образом Иран пытается скрыть истинную причину инцидента и занизить размер компенсации.

"Тактика иранских властей заключается в перекладывании ответственности за катастрофу с государства на отдельных должностных лиц. При этом акцентируется внимание на влиянии так называемого человеческого фактора и ошибках, совершенных подозреваемыми. В то же время, суд, состоявшийся в Канаде по итогам расследования, проведенного канадскими властями, допустил, что атака на самолет могла быть преднамеренным актом терроризма", — добавил нардеп.

Продолжение переговоров и усиление международного дипломатического давления, уточняет Магомедов, дает шанс на относительно быстрое урегулирование конфликта.

Канада не имеет права рассматривать в суде дело об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

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