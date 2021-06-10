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Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран - Магомедов

Для Украины важна не только справедливость, но и неотвратимость наказания за совершенное преступление против украинских граждан, считает нардеп Муса Магомедов

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран. Однако, несмотря на это, иранские власти продолжают всячески затягивать окончательное расследование трагического инцидента. Об этом издании "Комментарии-Украина" рассказал народный депутат Украины IX созыва Муса Магомедов.

Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран - Магомедов

Муса Магомедов (фото из открытых источников)

"Среди требований, которые выдвинули Ирану пострадавшие страны, основными являются: признание совершение неправомерных действий и полный отчет по обстоятельствам катастрофы, принесение публичных извинений, обеспечение прозрачности уголовного расследования и справедливая компенсация материального и морального ущерба жертвам и их семьям", — рассказал Магомедов.

По его словам, большинство экспертов считает, что таким образом Иран пытается скрыть истинную причину инцидента и занизить размер компенсации.

"Тактика иранских властей заключается в перекладывании ответственности за катастрофу с государства на отдельных должностных лиц. При этом акцентируется внимание на влиянии так называемого человеческого фактора и ошибках, совершенных подозреваемыми. В то же время, суд, состоявшийся в Канаде по итогам расследования, проведенного канадскими властями, допустил, что атака на самолет могла быть преднамеренным актом терроризма", — добавил нардеп.

Продолжение переговоров и усиление международного дипломатического давления, уточняет Магомедов, дает шанс на относительно быстрое урегулирование конфликта.

Как сообщали ранее Канада не имеет права рассматривать в суде дело об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).


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