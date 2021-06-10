Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран - Магомедов

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Ольга Чародий
Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ усиливает давление на Иран. Однако, несмотря на это, иранские власти продолжают всячески затягивать окончательное расследование трагического инцидента. Об этом издании "Комментарии-Украина" рассказал народный депутат Украины IX созыва Муса Магомедов.
Муса Магомедов (фото из открытых источников)
По его словам, большинство экспертов
считает, что таким образом Иран пытается скрыть истинную причину инцидента и
занизить размер компенсации.
Продолжение переговоров и усиление международного дипломатического давления, уточняет Магомедов, дает шанс на относительно быстрое урегулирование конфликта.Как сообщали ранее
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