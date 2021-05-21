Катастрофа самолета МАУ: Иран открестился от решения суда Канады

Канада не имеет права рассматривать в суде дело об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Фото из открытых источников

Представитель иранской дипломатии назвал решение канадского суда о признании авиакатастрофы украинского пассажирского самолета, сбитого над Тегераном, "безосновательным". Кроме того, Иран не направлял в канадский суд своих представителей и от обвинений не защищался, сказал Хатибзаде.

"У канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады", — заявил спикер иранского МИД.

Отметим, что у Канады нет официальных дипломатических отношений с Ираном. Однако в Канаде с 2012 года юрисдикция канадских судов распространяется на иностранные государства, поддерживающие терроризм, включая Иран.

В марте 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ 8 января 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель".

Напомним, в авиакатастрофе погибли 176 человек, из них 138 — граждане или резиденты Канады. Семьи погибших канадских граждан подали иск на Иран о компенсации ущерба в размере 1,2 млрд долл. Суд канадской провинции Онтарио признал крушение самолета МАУ терактом, а ракетный удар Тегерана — намеренным.



В авиакатастрофе погибли и украинцы. Официальной реакции Министерства иностранных дел Украины относительно судебного процесса в Канаде еще нет.



Ранее в МИД Украины жестко отреагировали на отчет Ирана о катастрофе МАУ. До этого разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра о катастрофе украинского самолета.

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