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Главная Новости Политика внешняя политика Катастрофа самолета МАУ: Иран открестился от решения суда Канады
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Катастрофа самолета МАУ: Иран открестился от решения суда Канады

В Министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на решение канадского суда

сегодня, 22:05
Автор:

Наталья Некрасова

Канада не имеет права рассматривать в суде дело об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Катастрофа самолета МАУ: Иран открестился от решения суда Канады

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Фото из открытых источников

Представитель иранской дипломатии назвал решение канадского суда о признании авиакатастрофы украинского пассажирского самолета, сбитого над Тегераном, "безосновательным". Кроме того, Иран не направлял в канадский суд своих представителей и от обвинений не защищался, сказал Хатибзаде.

"У канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады", — заявил спикер иранского МИД.

Отметим, что у Канады нет официальных дипломатических отношений с Ираном. Однако в Канаде с 2012 года юрисдикция канадских судов распространяется на иностранные государства, поддерживающие терроризм, включая Иран.

В марте 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ 8 января 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель".

Напомним, в авиакатастрофе погибли 176 человек, из них 138 — граждане или резиденты Канады. Семьи погибших канадских граждан подали иск на Иран о компенсации ущерба в размере 1,2 млрд долл. Суд канадской провинции Онтарио признал крушение самолета МАУ терактом, а ракетный удар Тегерана — намеренным.

В авиакатастрофе погибли и украинцы. Официальной реакции Министерства иностранных дел Украины относительно судебного процесса в Канаде еще нет.

Ранее в МИД Украины жестко отреагировали на отчет Ирана о катастрофе МАУ. До этого разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра о катастрофе украинского самолета. 


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Источник: https://ru.irna.ir/news/84338111/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%
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