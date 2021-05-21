Катастрофа самолета МАУ: Иран открестился от решения суда Канады

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Наталья Некрасова
Канада не имеет права
рассматривать в суде дело об авиакатастрофе самолета "Международных
авиалиний Украины" (МАУ). Об заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид
Хатибзаде.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Фото из открытых источников
Представитель иранской дипломатии назвал решение канадского суда о признании авиакатастрофы украинского пассажирского самолета, сбитого над Тегераном, "безосновательным". Кроме того, Иран не направлял в канадский суд своих представителей и от обвинений не защищался, сказал Хатибзаде.
Отметим, что у Канады нет официальных дипломатических отношений с Ираном. Однако в Канаде с 2012 года юрисдикция канадских судов распространяется на иностранные государства, поддерживающие терроризм, включая Иран.
В марте 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ 8 января 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель".
Напомним, в авиакатастрофе погибли 176 человек, из них 138 — граждане или резиденты Канады.
Семьи погибших канадских граждан подали иск на Иран о компенсации ущерба в
размере 1,2 млрд долл. Суд канадской провинции Онтарио признал крушение самолета МАУ терактом, а ракетный удар Тегерана — намеренным.
В авиакатастрофе
погибли и украинцы. Официальной реакции Министерства иностранных дел Украины
относительно судебного процесса в Канаде еще нет.
Ранее в МИД Украины жестко
отреагировали на отчет Ирана о катастрофе МАУ. До этого
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