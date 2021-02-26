Местный конгресс в Украине: зачем президенту контролировать регионы

В конце февраля Украину "встряхнула" новость о создании нового провластного органа — Конгресса местных и региональных властей при президенте. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, вот только о "свежеиспеченной" организации известно не слишком много. Это затрудняет оценить подобное решение власти и разобраться в хитросплетениях обязанностей Конгресса. Чего же добивается центральная власть с помощью таких шагов? "Комментарии" решили подключить компетентных экспертов, пытаясь понять, хорошие или плохие последствия понесет за собой создание подобной организации.

Местный Конгресс в Украине создан при президенте. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Децентрализацию можно регулировать другим способом

По мнению президента Украины, создание Конгресса местных и региональных властей должно способствовать установлению качественно новых отношений между центральной и местной властью. Но для качественной коммуникации между центром и громадами вовсе не обязательно создавать очередной коллегиальный орган, уверен эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ) Юрий Кушнир.

"Может, будет достаточно, наконец, внести изменения в Конституцию по вопросам децентрализации и территориальной организации власти? Две предыдущие попытки оказались неудачными как раз под давлением органов местного самоуправления и международных институтов, которые считали предложенные изменения неприемлемыми и ограничивающими права общин", — отмечает эксперт.

Также, по его мнению, следует внести изменения в некоторые законодательные акты, в частности деполитизировав местные выборы и окончательно распределив полномочия местной власти и государства.

"И, наконец, следует всё же обеспечить полное возмещение из госбюджета расходов органов местного самоуправления на выполнение делегированных государством полномочий. Именно после этого отношения между центром и общинами станут качественно новыми — конструктивными, прозрачными и эффективными", — резюмирует Юрий Кушнир.

Президенту придется считаться с региональными элитами

Политолог Андрей Золотарев считает, что центральная власть, действительно, хочет выстроить эффективную коммуникацию и взаимопонимание с региональными элитами.

"Такие попытки предпринимались практически всеми президентами. Создавались разного рода площадки, которые потом разрушались новой властью. Янукович создал в 2010 году Раду регионов. Порошенко в 2014-м ее аннулировал и образовал Раду регионального развития. Которую, в свою очередь, упразднил Зеленский, заявив о формировании Рады развития громад и территорий. Во время ее вчерашнего заседания и подписал указ о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте", — отмечает политолог.

По его мнению, к введению важной новации центральную власть подтолкнули результаты местных выборов.

"Амбиции региональных элит проявились тогда довольно мощно. Мы увидели победу многих местных квазиполитических проектов. Региональные элиты взяли свое — и с этим приходится считаться. Результаты выборов показали проблемы центра по работе с регионами. Теперь у Зеленского пытаются это как-то исправить, — считает Андрей Золотарев. — Мне понравилась идея президента о написании совместно — центральной и местной властью — муниципального кодекса Украины, который, по его словам, будет способствовать развитию не только отдельных регионов, но и укреплению страны в целом. Также важно создать условия, чтобы основные экономические и финансовые вопросы решались на местах. А не "всё идет в Киев, а потом мэры с протянутой рукой ходят между Банковой и Грушевского".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, каким образом из-за реформы децентрализации в Украине изменится административно-территориальное устройство страны.

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