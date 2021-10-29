Меркель в 2014 году рекомендовала включить Медведчука в состав ТКГ - Загородний

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является наиболее эффективным переговорщиком в процессе возвращения Донбасса. И именно поэтому канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовала украинским властям включить оппозиционного политика в состав ТКГ,- заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний, пишет "112 канал".

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Депутат напомнил, что авторитет Медведчука в переговорах с Донецком и Луганском является безоговорочным, что неоднократно подтверждали лидеры европейских стран. И именно поэтому, по мнению нардепа, представители ОРДЛО заявили, что будут вести переговоры только с оппозиционным политиком.

"Представители ОРДЛО заявили о том, что должны вести переговоры с Виктором Медведчуком и дальше отдавать временно удержанных лиц. Это как раз говорит об авторитете Медведчука Виктора Владимировича. Потому что вспомним, кто рекомендовал на Нормандськой встрече Медведчука в трехстороннее контактную переговорную группу, в гуманитарную подгруппу — канцлер Германии Ангела Меркель. Это многого стоит, что такой руководитель, такой политик рекомендовала его в переговорную группу. Бывший президент Украины Порошенко, как бы он ни относился к Медведчуку, а он также ревновал, как и нынешний Зеленский, он признал, что Медведчук — самый эффективный переговорщик, потому что фактически была работа и возвращение военнопленных и большие обмены были, которых сегодня нет и почти 1000 граждан Украины вернули домой. Это также соответствующая работа", — подчеркнул Загородний.

Политик также добавил, что мирный план Медведчука европейцы признают, как наиболее эффективный.

"Мирный план, автором которого является Медведчук и Медведчук презентовал его на съезде партии 20 января 2019 года, и после этого в парламенте, уже девятом созыве, создал межфракционную группу Украина-Россия-Франция-Германия, а затем создал межпарламентскую группу нормандского формата и провел встречи парламентарии. Провел встречи с депутатами Европарламента, где он презентовал свой мирный план. Все признают эффективность мирного плана Медведчука, потому что он базируется на Минских соглашениях, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, номер 2202 17 февраля 2015 года. Это база, с которой надо дальше работать, а то, что Минские соглашения являются той базой, на который надо вести переговоры, чтобы решить конфликт на востоке страны, то это подтверждают и на сегодняшний день, и президент Франции, и канцлер Германии. То, что в президента нет политической воли дальше решить этот вопрос, это как раз подтверждение, что политической воли нет. Вспоминаем слова Леха Валенсы, то, что мы говорим, что Украина находится под внешним управлением, это как раз подтверждение этого. Слова Леха Валенсы, когда враждуют две стороны, то выгоду имеет третья. Сегодня эта проблема, которая сдерживает развитие Украины, переводится в геополитическую проблему борьбы против России, также выстраивается площадка для того, чтобы дальше влиять на вопросы отношений России и Китай, которые есть сегодня испорчены главными стратегическими соперниками США", — резюмировал Загородний.

Напомним, представители ОРЛО готовы передать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин. Об этом на брифинге в заявила представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева.

"За время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", — сказала представитель ОРЛО.

"В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны "республик", — сказала Кобцева.

Отметим, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что после устранения Медведчука от обмена пленными этот процесс полностью заморожен

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