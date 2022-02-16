Медведчук: власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук считает, что власть пытается отвлечь украинцев от реальных проблем. Между тем страна теряет позиции в мировых экономических рейтингах. Об этом политик написал в своем телеграмме-канале.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Оппозиционный политик, доказывая свою позицию, привел данные из нового ежегодного рейтинга экономических свобод "Economic Freedom Index-2022".



"Я не раз говорил, что война (в данном случае – надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. По данным ежегодного рейтинга экономических свобод" Украина опустилась на три позиции и заняла 130 место из 177 стран, оказавшись в блоке "преимущественно несвободных" стран. Хочу отметить, что экономические свободы оказались в бóльшем комфорте в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 Европейских стран Украина заняла второе место с конца списка. ", — заявил Медведчук.

Политик подчеркнул, что Украина из-за деятельности власти теряет свои позиции и уходит в экономический хаос.



"Авторы исследования также отметили, что в 2022 году ухудшились показатели финансовой свободы, свободы инвестиций и верховенства права. В конечном итоге власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь все ниже в мировых рейтингах .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведчук рассказал, из-за чьих действий угроза может нависнуть над всей Европой.

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