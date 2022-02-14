Медведчук рассказал, из-за чьих действий угроза может нависнуть над всей Европой

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Станислав Молчанов
Из-за действий нынешней власти Украины существует реальная угроза безопасности для всей Европы. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе международной конференции в рамках Парламентского измерения "Нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Политик считает, что представители украинской власти фактически отказались от договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже, с главами государств России, Франции, Германии и подписанного итогового коммюнике.
Виктор Медведчук заявил, фактически политика по реализации Минских соглашений зашла в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс, и его неэффективность, и безрезультативность характерна до сегодняшнего дня.
При этом он подчеркнул, что к Украине сегодня привлечено внимание всего мира.
Медведчук добавил, что поведение украинской власти вызывает не просто озабоченность.
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