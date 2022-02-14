Медведчук рассказал, из-за чьих действий угроза может нависнуть над всей Европой

Из-за действий нынешней власти Украины существует реальная угроза безопасности для всей Европы. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе международной конференции в рамках Парламентского измерения "Нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Политик считает, что представители украинской власти фактически отказались от договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже, с главами государств России, Франции, Германии и подписанного итогового коммюнике.

Виктор Медведчук заявил, фактически политика по реализации Минских соглашений зашла в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс, и его неэффективность, и безрезультативность характерна до сегодняшнего дня.

"Однако ситуация сегодня во многом изменилась. Изменилась в том, например, что проблемы Украины, юго-востока, конфликта и, как правильно сегодня говорили с коллегами из Франции, эскалации, недопущения эскалации, то есть, деэскалации, напряжения в Украине стали проблемами всей Европы", — отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что к Украине сегодня привлечено внимание всего мира.

"Встречи на уровне глав государств США и России, встречи представителей и руководителей России и Франции, Франции и Украины, предстоит на следующей неделе встреча главы Германии, канцлера Германии с президентом России, а после этого с президентом Украины, встречи министров иностранных дел Франции и Германии с руководством Украины и с руководством России — все это не просто актуальность, все это означает то, что существует реальная угроза безопасности во всей Европе... Да, сегодня есть реальная угроза этой безопасности", — акцентировал нардеп.

Медведчук добавил, что поведение украинской власти вызывает не просто озабоченность.

"Оно вызывает у нас, у нашей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" резкое невосприятие того, что власть пытается всячески уйти от выполнения Минских соглашений, уйти от тех решений, которые были приняты в "Нормандском формате" и которые фактически ознаменовали путь непосредственный, который может привести к мирному урегулированию", — подытожил он.

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