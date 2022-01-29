Медведчук: "В Украине строится анти-Россия, которая вопреки интересам и против интересов наших граждан"

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Олег Терещенко
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive заявил о том, что Украина закупает у России уголь, топливо для АЭС и другие товары, но отказывается напрямую закупать газ так, так как действующая власть пытается построить в стране "анти-Россию".
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
Кроме того, как сообщает 112ua.tv, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук напомнил, что в Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на оптовых рынках Европы, что, по его словам, является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению.
Оппозиционный политик подчеркнул, что сегодня власти необходимо восстанавливать прагматические экономические отношения.
По мнению народного депутата, Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране.
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