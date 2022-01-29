Медведчук: "В Украине строится анти-Россия, которая вопреки интересам и против интересов наших граждан"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive заявил о том, что Украина закупает у России уголь, топливо для АЭС и другие товары, но отказывается напрямую закупать газ так, так как действующая власть пытается построить в стране "анти-Россию".

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

"А уголь мы можем получать из России? В импорте угля, в этой структуре, 62% угля идет из России. А топливо, твэлы, для АЭС, мы можем получать? А рост экспорта и импорта между странами может быть? Так почему газ не можем напрямую получать? А потому, что в Украине строится анти-Россия. И эта анти-Россия строится вопреки интересам и против интересов наших граждан", — отметил Медведчук.

Кроме того, как сообщает 112ua.tv, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук напомнил, что в Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на оптовых рынках Европы, что, по его словам, является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению.

Оппозиционный политик подчеркнул, что сегодня власти необходимо восстанавливать прагматические экономические отношения.

"Вот когда мы говорим об экономике, а об экономике надо говорить всегда, о чем бы мы не говорили: здравоохранение, образование, рабочие места — это все экономика. Если есть фундамент экономики, о которой никто не думает, никто не планирует и ничего не делает с ней, ни правительство, ни президент, ни его окружение, то ни одну из перечисленных мною проблем решить невозможно. Вот что надо сегодня восстанавливать — прагматические экономические отношения", — отметил Виктор Медведчук.

По мнению народного депутата, Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране.

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