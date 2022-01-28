logo

BTC/USD

37176.01

ETH/USD

2465.76

LTC/USD

107.77

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране

Медведчук прокомментировал ситуацию вокруг возможного вторжения России в Украину

сегодня, 18:43
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во время интервью российскому телеканалу заявил, что те, кто принимают активное участие в нагнетании ситуации вокруг якобы готовящегося российского вторжения в Украину, те, кто пытаются навязать эту мысль украинским гражданам, в том числе и представители действующей власти, сами в это не верят. Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране

Виктор Медведчук. Фото: ОПЗЖ

То, что Россия не готовится к вторжению уже начала признавать и украинская власть. Такое заявление сделал Медведчук во время интервью. 

"Украинская власть, которая была подвержена этим слухам и идеям о том, что надо готовиться к вторжению, вначале это признавала, а в последние дни, в том числе и на СНБО, заявила, что нет ни сигналов, ни месседжей, ни подтверждений того, что такое вторжение готовится. Но до конца отказываться от этой идеи не намерены", – заявил Виктор Медведчук.

По мнению Медведчука, это происходит потому, что такое нагнетание ситуации и панические настроения отвлекают людей от тяжелой экономической и социальной ситуации в стране.

"Эта идея возможных боевых действий, войны и вторжения Российской Федерации в Украину очень хорошо ложится сегодня в плоскости всех недостатков власти, чтобы отвлечь внимание украинских граждан от тех проблем, которые есть с рабочими местами, с заработными платами, с социальной сферой, с жилищно-коммунальными тарифами, с падением экономики, с уничтожением социальной сферы", – считает лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук обратил внимание на то, что в ряде украинских СМИ все чаще появляется информация о гипотетическом вторжении РФ.

"Внимание людей полностью отвлекли именно этой страшной якобы угрозой от тех проблем, которые существуют. Еще здесь очень важна роль Запада и стран НАТО, которые эту ситуацию нагнетают, которые оказывают военную помощь, оказывают помощь в поставках вооружения, дают команды своим представителям дипломатического корпуса покидать страну", – подчеркнул парламентарий.

"Те, кто это делает, участвуют в этой политике власти, направленной на то, что надо думать только об этом и ни о чем другом… И это самое плохое, что может быть сегодня для страны в целом и для украинского народа", –  добавил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/intervju_viktora_medvedchuka_programme__60_minut_po_gorjachim_sledam__telekanal__rossijal1_.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!