Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во время интервью российскому телеканалу заявил, что те, кто принимают активное участие в нагнетании ситуации вокруг якобы готовящегося российского вторжения в Украину, те, кто пытаются навязать эту мысль украинским гражданам, в том числе и представители действующей власти, сами в это не верят. Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

Виктор Медведчук. Фото: ОПЗЖ

То, что Россия не готовится к вторжению уже начала признавать и украинская власть. Такое заявление сделал Медведчук во время интервью.

"Украинская власть, которая была подвержена этим слухам и идеям о том, что надо готовиться к вторжению, вначале это признавала, а в последние дни, в том числе и на СНБО, заявила, что нет ни сигналов, ни месседжей, ни подтверждений того, что такое вторжение готовится. Но до конца отказываться от этой идеи не намерены", – заявил Виктор Медведчук.

По мнению Медведчука, это происходит потому, что такое нагнетание ситуации и панические настроения отвлекают людей от тяжелой экономической и социальной ситуации в стране.

"Эта идея возможных боевых действий, войны и вторжения Российской Федерации в Украину очень хорошо ложится сегодня в плоскости всех недостатков власти, чтобы отвлечь внимание украинских граждан от тех проблем, которые есть с рабочими местами, с заработными платами, с социальной сферой, с жилищно-коммунальными тарифами, с падением экономики, с уничтожением социальной сферы", – считает лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук обратил внимание на то, что в ряде украинских СМИ все чаще появляется информация о гипотетическом вторжении РФ.

"Внимание людей полностью отвлекли именно этой страшной якобы угрозой от тех проблем, которые существуют. Еще здесь очень важна роль Запада и стран НАТО, которые эту ситуацию нагнетают, которые оказывают военную помощь, оказывают помощь в поставках вооружения, дают команды своим представителям дипломатического корпуса покидать страну", – подчеркнул парламентарий.

"Те, кто это делает, участвуют в этой политике власти, направленной на то, что надо думать только об этом и ни о чем другом… И это самое плохое, что может быть сегодня для страны в целом и для украинского народа", – добавил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!