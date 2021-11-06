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Медведчук: в прокуратуре продолжают фальсифицировать уголовные дела против меня

Нардеп заявил, что еще не скоро тот момент, когда наконец-то восторжествуют законодательство и справедливость

сегодня, 12:52
Автор:

Станислав Молчанов
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В прокуратуре продолжают фальсифицировать уголовные дела в отношении лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардепа Виктора Медведчука. Как передает издание "Комментарии", об этом сам оппозиционный политик заявил по итогам заседания Печерского районного суда Киева, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Медведчук: в прокуратуре продолжают фальсифицировать уголовные дела против меня

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

"Вы знаете, я считаю, что еще мы не дошли до того, когда должно полностью восторжествовать законодательство, справедливость, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные преследования, вы знаете о другом уголовном деле, вы знаете, что там избрана мера пресечения, уголовный арест", — заявил Виктор Медведчук.

Также политик подчеркнул, что избирать ему меру пресечения не было никаких оснований. По словам Медведчука, он не видел и не видит никаких оснований для избрания ему по этому уголовному делу, которое было предметом судебного рассмотрения, вообще меры пресечения. Более того, у обвинения прокуратуры и у генерального прокурора, у и.о., который подписывал это ходатайство, обращение в Печерский суд, не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. 

"Я считаю это незаконным, я считаю это необоснованным и неподтвержденным реальными доказательствами, которые могли бы быть положены, но они не положены в основу ходатайства, так как они просто отсутствуют. Поэтому я в целом расцениваю в данном случае, то, что суд принял решение, частично удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения, как незаконным, необоснованным и таким, которое не отвечает требованиям действующего законодательства", — указал Виктор Медведчук.

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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-organy-prokuratury-prodolzhayut-falsificirovat-ugolovnye-dela-protiv-menya-596464.html
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