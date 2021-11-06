Медведчук: в прокуратуре продолжают фальсифицировать уголовные дела против меня

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Станислав Молчанов
В прокуратуре продолжают фальсифицировать уголовные дела в отношении лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь", нардепа Виктора Медведчука. Как передает издание "Комментарии", об этом сам оппозиционный политик заявил по итогам заседания Печерского районного суда Киева, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина
Также политик подчеркнул, что избирать ему меру пресечения не было никаких оснований. По словам Медведчука, он не видел и не видит никаких оснований для избрания ему по этому уголовному делу, которое было предметом судебного рассмотрения, вообще меры пресечения. Более того, у обвинения прокуратуры и у генерального прокурора, у и.о., который подписывал это ходатайство, обращение в Печерский суд, не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения.
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