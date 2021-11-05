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Гордон рассказал, почему у прокуроров нет шансов против Медведчука

Журналист уверен, что со своими знаниями в юриспруденции у Медведчука не будет проблем с защитой в суде

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук благодаря своему юридическому образованию может не переживать за судебные заседания. С теми обвинениями. которые представят в суде ему прокуроры, он, скорее всего, с легкостью справиться. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов выразил журналист Дмитрий Гордон. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Гордон рассказал, почему у прокуроров нет шансов против Медведчука

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

"Первое. Виктор Медведчук — блестящий юрист, который в состоянии один справиться с теми прокурорами, которые будут что-то требовать. Второе — происходит мощное давление Москвы на Украину, Москвы на Киев, и я думаю, что это давление имеет место быть услышанным со стороны нашей власти. Это всегда торги, да, это торги. Трут всегда до чего-то доторгуются. Русские своих не бросают в отличие от нас", — заявил Гордон.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-blestyashhiy-yurist-kotoryy-v-odinochku-mozhet-spravitsya-s-prokurorami-po-svoim-ugolovnym-delam-gordon-596607.html
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