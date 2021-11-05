Гордон рассказал, почему у прокуроров нет шансов против Медведчука

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Станислав Молчанов
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук благодаря своему юридическому образованию может не переживать за судебные заседания. С теми обвинениями. которые представят в суде ему прокуроры, он, скорее всего, с легкостью справиться. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов выразил журналист Дмитрий Гордон. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на телеканал "112 Украина".
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
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