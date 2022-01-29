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Медведчук: "У власти нет политической воли и намеренного урегулирования, и оно не появилась на этот момент"

Политик в очередной раз призывает украинскую власть начать реализацию Минских соглашений

сегодня, 12:02
Автор:

Олег Терещенко
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, в эфире телеканала "UkrLive" выразил свое мнение о том, что украинская власть не имеет политической воли для реализации Минских соглашений.

Медведчук: "У власти нет политической воли и намеренного урегулирования, и оно не появилась на этот момент"

Виктор Медведчук - фото из сайта ОПЗЖ

Как сообщают 112ua.tv, по словам оппозиционера, если это не изменится, то любая следующая встреча, направленная на решение конфликта на востоке Украины, "будет пустой".

"У власти нет политической воли и намеренного урегулирования, и она не появилось на этот момент. Пока оно не появится, никаких сдвигов не будет. Причина этого абсолютно разная. Можно называть различные версии, различные векторы, влияние, то, что она находится полностью под внешним управлением, и то, что может быть официально говорят одно, а неофициально дают другие команды, это тоже все возможно. Но дело в том, что, на мой взгляд, власть должна ориентироваться только на Украину как государство и на украинских граждан, тех, которые избрали ее", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он отметил, что украинская сторона умалчивает о договоренностях, которые касаются выполнения Минских соглашений. 

"Власть и ее служба, протоколы, и пресс-служба не сообщила ничего", — указал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, ранее глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук ранее выразил мнение, что политической воли у власти на установление мира на Донбассе пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-u-zelenskogo-net-politicheskoy-voli-dlya-realizacii-minskih-soglasheniy-esli-eto-ne-izmenitsya-to-lyubaya-sleduyushhaya-vstrecha-budet-pustoy-605789.html
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