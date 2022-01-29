Медведчук: "У власти нет политической воли и намеренного урегулирования, и оно не появилась на этот момент"

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Олег Терещенко
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, в эфире телеканала "UkrLive"
выразил свое мнение о том, что украинская власть не имеет политической воли для
реализации Минских соглашений.
Виктор Медведчук - фото из сайта ОПЗЖ
Как сообщают 112ua.tv, по словам оппозиционера, если это не изменится, то любая
следующая встреча, направленная на решение конфликта на востоке Украины,
"будет пустой".
Также он отметил, что украинская сторона умалчивает о
договоренностях, которые касаются выполнения Минских соглашений.
Напомним, ранее глава политического совета партии
"Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор
Медведчук ранее выразил мнение, что политической воли у власти на
установление мира на Донбассе пока нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Медведчук считает, что новостями о возможном вторжении РФ украинцев отвлекают от ситуации в стране.
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