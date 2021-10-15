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Медведчук рассказал, за счет чего удалось «слепить» ему обвинение по новому делу

Политик уверен, что для сообщения о подозрении против него были собраны факты, которые не связаны между собой

сегодня, 13:05
Автор:

Кравцев Сергей

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук не имеет сомнений в том, что сообщения о подозрении против него являются юридически ничтожными фактами, которые никак не связаны. Политик уверен, что они были набраны лишь с одной целью — чтобы "слепить" обвинения против него. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил Виктор Медведчук во время судебного заседания, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Медведчук рассказал, за счет чего удалось «слепить» ему обвинение по новому делу

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

Виктор Медведчук отметил, если бы он был далек от юриспруденции, то те обвинения, которые прокуратура выдвигает ему, он назвал бы лишь одним словом – абсурд. В данном же случае, подчеркнул нардеп, он имеет непосредственное отношение к юриспруденции и может заявить, что так называемое сообщение о подозрении является ничем иным как "юридически ничтожными фактами".

Лидер оппозиции добавил, что не зря к сообщению о подозрении использует приставку "так называемое", потому что он так и не услышал обоснованность выставленных ему обвинений. То, что было озвучено в суде, больше напоминает набор фактов с 2014-2015 годов, которые были составлены воедино, чтобы "слепить" обвинение.

Медведчук обратил внимание суда на то, что обвинения, которые были озвучены, являются еще и антизаконными. Политик, сославшись на ст. 36 УПК Украины, заявил, что работники СБУ, которые и подготавливали материалы для прокуратуры и следствия, действовали в разрез с законом.

Отметим, ранее адвокат Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы лидер ОПЗЖ был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины.

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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-soobshhenie-mne-o-podozrenii-yuridicheski-nichtozhnye-fakty-kotorye-sluchayno-byli-nabrany-chtoby-slepit-obvinenie-594241.html
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