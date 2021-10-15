Медведчук рассказал, за счет чего удалось «слепить» ему обвинение по новому делу

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук не имеет сомнений в том, что сообщения о подозрении против него являются юридически ничтожными фактами, которые никак не связаны. Политик уверен, что они были набраны лишь с одной целью — чтобы "слепить" обвинения против него. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил Виктор Медведчук во время судебного заседания, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

Виктор Медведчук отметил, если бы он был далек от юриспруденции, то те обвинения, которые прокуратура выдвигает ему, он назвал бы лишь одним словом – абсурд. В данном же случае, подчеркнул нардеп, он имеет непосредственное отношение к юриспруденции и может заявить, что так называемое сообщение о подозрении является ничем иным как "юридически ничтожными фактами".

Лидер оппозиции добавил, что не зря к сообщению о подозрении использует приставку "так называемое", потому что он так и не услышал обоснованность выставленных ему обвинений. То, что было озвучено в суде, больше напоминает набор фактов с 2014-2015 годов, которые были составлены воедино, чтобы "слепить" обвинение.

Медведчук обратил внимание суда на то, что обвинения, которые были озвучены, являются еще и антизаконными. Политик, сославшись на ст. 36 УПК Украины, заявил, что работники СБУ, которые и подготавливали материалы для прокуратуры и следствия, действовали в разрез с законом.

Отметим, ранее адвокат Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы лидер ОПЗЖ был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины.



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