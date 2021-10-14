Медведчук: открою большую тайну – уплата налогов с предприятий ОРДЛО происходила до марта не 2015 года, а 2017

Украинские предприятия, которые территориально расположены в Донецкой и Луганской областях, продолжали перечислять налоги в государственную казну Украины до 2017-го года, а не до 2015-го. Как информирует издание "Комментарии", такое утверждение во время заседания Печерского районного суда сделал нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

Политик отметил, существуют четыре ключевых момента, которые подтверждают правдивость его слов, озвученных в суде. Первый момент – действие закона об особом статусе Донбасса. Второй момент – никто в то время не найдет ни единого упоминания о том, что "ДНР" и "ЛНР" — это террористические организации. Третий момент – ряд предприятий, которые находились на территории Луганской и Донецкой областей исправно перечисляли налоги в бюджет Украины. Виктор Медедчук подчеркнул, подтвердить его слова могут официальные данные фискальных служб.

Нардеп добавил, прокуроры должны были бы знать, что налоги перечислялись в бюджет Украины с предприятий, находящихся в ОРДЛО, не до марта 2015-го года, а до марта 2017-го года. Тогда перечисление налогов было прекращено в связи с блокадой части Донбасса, что было поддержано на государственном уровне и подкреплено президентским указом.

Четвёртый пункт, по словам Медведчука, стоит в том, что его действия не могут считаться преступными, потому как не было не только законов, но и подзаконных актов, запрещающих перемещении грузов и услуг между линией столкновения.

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