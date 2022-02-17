Медведчук рассказал, почему украинская власть ничего не делает для деэскалации на границе с РФ

13 февраля Украина отметила довольно-таки печальную дату ‒ 7 лет с момента подписания Минских соглашений, в реализации которых со стороны украинской власти ничего так и не было сделано. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина", цитируя слова лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука в Телеграмм.

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

"У меня вопрос, как и у многих других, кто искренне хочет мира в Украине: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Каким образом она думает двигаться дальше, если пока ее действия и заявления грозят именно эскалацией и ничего общего не имеют с деэскалацией?", – задается вопросом Виктор Медведчук.

По его словам, пока что украинская власть делала все для того, чтобы лишь "заболтать" Минские соглашения, не выполнять их, ничего не делать для их реализации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Медведчук дал дельный совет власти, как быстро решить проблему Донбасса. Секрет успеха, по мнению лидера "ОПЗЖ", кроется в том, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться сесть за стол прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР", начать с ними прямой и откровенный диалог. Но перед тем, как пойти на открытый прямой диалог с представителями Донбасса, нужно найти понимание с президентом России Владимиром Путиным. Потому как только при содействии Москвы можно рассчитывать, что эти переговоры вообще состоятся.

Также Виктор Медведчук прокомментировал свой домашний арест за подозрение в госизмене. По мнению лидера "ОПЗЖ", кроме как абсурдом статьи, которые ему инкриминируют не назовёшь. Нардеп в который раз подтвердил, что не изменял Украине. Более того, никогда даже такие мысли его не посещали.





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