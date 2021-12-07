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Медведчук дал совет власти, как быстро решить проблему Донбасса

Также Виктор Медведчук посоветовал власти Украины заручиться поддержкой России перед переговорами с представителями Донбасса

сегодня, 13:41
Автор:

Кравцев Сергей
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У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс решить вопрос с проблемами на востоке. Такая возможность может появиться, если президент согласиться сесть за стол переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР", начать с ними прямой диалог. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал нардеп, лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Медведчук дал совет власти, как быстро решить проблему Донбасса

Виктор Медведчук. Фото: сайт ОПЗЖ

По словам Виктора Медведчука, для того, чтобы наступила развязка проблемы с Донбассом президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начать прямое общение с представителями непризнанных республик. Но перед тем, как пойти на открытый прямой диалог с представителями Донбасса, нужно найти понимание с президентом России Владимиром Путиным. Потому как только при содействии Москвы можно рассчитывать, что эти переговоры вообще состоятся. 

Также Виктор Медведчук прокомментировал свой домашний арест за подозрение в госизмене. По мнению лидера "ОПЗЖ", кроме как абсурдом статьи, которые ему инкриминируют не назовёшь. Нардеп в который раз подтвердил, что не изменял Украине. Более того, никогда даже такие мысли его не посещали.

По мнению политика, нынешняя власть очень удачно использует статью об измене Родине для борьбы с политическими оппонентами, занимаясь политически преследованиями.

"Измена Родине — это дежурная статья преступной власти, возглавляемой Зеленским, чтобы сегодня бороться с тем, кто его не устраивает, кто с ним борется", - резюмировал политик.

Читайте также на портале "Комментарии" – на примере скандала с предприятием "Мотор Сич" Виктор Медведчук рассказал, почему при нынешней власти Украине не стоит ждать инвестиций и доверия международных партнёров.



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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-raskryl-chto-pomozhet-zelenskomu-reshit-problemu-donbassa-600286.html
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