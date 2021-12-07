Медведчук дал совет власти, как быстро решить проблему Донбасса

У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс решить вопрос с проблемами на востоке. Такая возможность может появиться, если президент согласиться сесть за стол переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР", начать с ними прямой диалог. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал нардеп, лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: сайт ОПЗЖ

По словам Виктора Медведчука, для того, чтобы наступила развязка проблемы с Донбассом президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начать прямое общение с представителями непризнанных республик. Но перед тем, как пойти на открытый прямой диалог с представителями Донбасса, нужно найти понимание с президентом России Владимиром Путиным. Потому как только при содействии Москвы можно рассчитывать, что эти переговоры вообще состоятся.

Также Виктор Медведчук прокомментировал свой домашний арест за подозрение в госизмене. По мнению лидера "ОПЗЖ", кроме как абсурдом статьи, которые ему инкриминируют не назовёшь. Нардеп в который раз подтвердил, что не изменял Украине. Более того, никогда даже такие мысли его не посещали.

По мнению политика, нынешняя власть очень удачно использует статью об измене Родине для борьбы с политическими оппонентами, занимаясь политически преследованиями.

" Измена Родине — это дежурная статья преступной власти, возглавляемой Зеленским, чтобы сегодня бороться с тем, кто его не устраивает, кто с ним борется ", - резюмировал политик.

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