Медведчук рассказал, почему Украина потеряла шанс иметь ежемесячно 600-700 тысяч вакцин собственного производства

Если бы власть не отбросила предложение лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука и пошла на то, чтобы запустить в Харькове производство вакцины против коронавируса, то уже с апреля 2021-го года в Украине ежемесячно производили бы 600-700 тысяч доз вакцин. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Виктор Медведчук, пишет сайт канала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

По словам нардепа, его политическая позиция, его инициатива запустить в Украине производство вакцины против коронавируса стали причиной мести власти. Политик подчеркнул, если бы власть все-таки решилась принять его предложение и дать согласие, чтобы запустить в Харькове производство ковид-вакцин, то уже в этом году наша страна полностью закрыла бы вопрос с вакцинами. Начиная с апреля производство могло бы давать 600-700 тысяч доз вакцин.

Виктор Медведчук подчеркнул, что он не видит ничего плохого в своих поступках и делах, потому как постоянно отстаивал отмену санкций для украинских предприятий, выступал за то, чтобы весь Донбасс, включая ту часть, которую сегодня не контролирует украинская власть, был возвращен в Украину. Нардеп акцентировал внимание, что он всегда поддерживал исключительно мирное урегулирование конфликта.

Также политик отметил, что он продвигал многие другие вопросы, связанные с экономикой, газом, отстаивал право украинских предприятий поставлять свои товары на российский рынок, что принесло бы в бюджет Украины огромные деньги. Такие идеи способствовали бы улучшению жизни украинцев, но власти, видимо, имеют другой взгляд на эти вещи.

Читайте также на портале "Комментарии" — Медведчук прокомментировал идею Зеленского о его обмене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!