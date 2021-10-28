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Медведчук рассказал, почему Украина потеряла шанс иметь ежемесячно 600-700 тысяч вакцин собственного производства

Позиция власти стояла Украине потери возможности производить свои вакцины против коронавируса

сегодня, 15:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Если бы власть не отбросила предложение лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука и пошла на то, чтобы запустить в Харькове производство вакцины против коронавируса, то уже с апреля 2021-го года в Украине ежемесячно производили бы 600-700 тысяч доз вакцин. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Виктор Медведчук, пишет сайт канала "112 Украина".

Медведчук рассказал, почему Украина потеряла шанс иметь ежемесячно 600-700 тысяч вакцин собственного производства

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

По словам нардепа, его политическая позиция, его инициатива запустить в Украине производство вакцины против коронавируса стали причиной мести власти. Политик подчеркнул, если бы власть все-таки решилась принять его предложение и дать согласие, чтобы запустить в Харькове производство ковид-вакцин, то уже в этом году наша страна полностью закрыла бы вопрос с вакцинами. Начиная с апреля производство могло бы давать 600-700 тысяч доз вакцин.

Виктор Медведчук подчеркнул, что он не видит ничего плохого в своих поступках и делах, потому как постоянно отстаивал отмену санкций для украинских предприятий, выступал за то, чтобы весь Донбасс, включая ту часть, которую сегодня не контролирует украинская власть, был возвращен в Украину. Нардеп акцентировал внимание, что он всегда поддерживал исключительно мирное урегулирование конфликта. 

Также политик отметил, что он продвигал многие другие вопросы, связанные с экономикой, газом, отстаивал право украинских предприятий поставлять свои товары на российский рынок, что принесло бы в бюджет Украины огромные деньги. Такие идеи способствовали бы улучшению жизни украинцев, но власти, видимо, имеют другой взгляд на эти вещи.

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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-esli-by-vlast-soglasilas-zapustit-v-harkove-proizvodstvo-vakciny-to-uzhe-s-aprelya-imeli-by-ezhemesyachno-600-700-tysyach-vakcin-595457.html
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