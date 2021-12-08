Медведчук рассказал, почему после ухода Зе-власти Украина еще больше отстанет от других экономик мира

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Станислав Молчанов
За период пребывания у власти президента Владимира Зеленского Украина не только не преодолела экономический кризис, но еще глубже в него погрузилась. И это особенно заметно, если сравнивать показатели нашей страны с экономическими и социальными показателями Европы и соседних государств, при этом в своем ежегодном послании к Верховной Раде Зеленский озвучил фантастические показатели в экономике и социальной сфере, которые не отвечают действительности и украинским реалиям. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет "Голос.ua".
Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников
Нардеп подчеркнул, что ответственны за то, что Украина скатилась на самое дно европейских и мировых рейтингов, лично президент и его команда, которые проводят провальную экономическую, бюджетную и энергетическую политику.
Более того, добавил парламентарий, в 2021 году Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index. Для сравнения: у Молдовы 72-е место в рейтинге, у Беларуси – 66-е.
По информации политика, также не радужным выглядит уровень благосостояния украинцев и в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.
Также он назвал еще один экспертный рейтинг, где Украина возглавляет отстающие страны – исследования GfK Purchasing Power Europe. Согласно данным, среди 42 европейских государств наша страна занимает последнее место по покупательной способности, мало того, средний показатель по Европе почти в 8 раз превышает соответствующий показатель Украины.
Виктор Медведчук подчеркнул, что заявления президента о рекордном внутреннем валовом продукте Украины также не выдерживают никакой критики.
Политик уверен, что все это следствие неспособности действующей власти реализовать структурные экономические реформы, ошибочный внешнеэкономический вектор развития Украины, коррупция в самых высоких эшелонах власти и грубое попрание действующего законодательства и норм Конституции.
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