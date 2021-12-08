Медведчук рассказал, почему после ухода Зе-власти Украина еще больше отстанет от других экономик мира

За период пребывания у власти президента Владимира Зеленского Украина не только не преодолела экономический кризис, но еще глубже в него погрузилась. И это особенно заметно, если сравнивать показатели нашей страны с экономическими и социальными показателями Европы и соседних государств, при этом в своем ежегодном послании к Верховной Раде Зеленский озвучил фантастические показатели в экономике и социальной сфере, которые не отвечают действительности и украинским реалиям. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет "Голос.ua".

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

Нардеп подчеркнул, что ответственны за то, что Украина скатилась на самое дно европейских и мировых рейтингов, лично президент и его команда, которые проводят провальную экономическую, бюджетную и энергетическую политику.

"В своем ежегодном послании к Верховной Раде президент Зеленский бравировал рекордным показателем среднемесячной заработной платы украинцев. Забыв, однако, уточнить, что по этому показателю Украина занимает последнее место в Европе. Так, среднемесячная заработная плата в нашей стране по итогам 10 месяцев 2021 года составила 13648 грн, или $498,5. Тогда как, например, уровень средней зарплаты в соседней Молдове ‒ 9044 лея, или около $502,5. Так что гордиться ни президенту Зеленскому, ни бездарному украинскому правительству тут абсолютно нечем", – проинформировал Медведчук.

Более того, добавил парламентарий, в 2021 году Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index. Для сравнения: у Молдовы 72-е место в рейтинге, у Беларуси – 66-е.

По информации политика, также не радужным выглядит уровень благосостояния украинцев и в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

"В 2021 году он составил $13104. И это также последнее место среди всех стран Европы. Для сравнения: в Европе этот показатель составил $174836, в мире – $79952. Даже в соседней Молдове уровень благосостояния выше, чем в Украине – $15491. И это главный, действительно показательный результат работы Зеленского и его команды в социальной сфере", – отметил Виктор Медведчук.

Также он назвал еще один экспертный рейтинг, где Украина возглавляет отстающие страны – исследования GfK Purchasing Power Europe. Согласно данным, среди 42 европейских государств наша страна занимает последнее место по покупательной способности, мало того, средний показатель по Европе почти в 8 раз превышает соответствующий показатель Украины.

Виктор Медведчук подчеркнул, что заявления президента о рекордном внутреннем валовом продукте Украины также не выдерживают никакой критики.

"По сравнению с другими странами его размер несоизмеримо низок. По итогам 2020 года по показателю ВВП на душу населения Украина занимает также последнее место в Европе и 137-е место в мире (в рейтинге Всемирного банка) ‒ $3727. Тогда как ВВП на душу населения в Польше составляет $15656, в Венгрии – $15899, в Румынии – $12896, в Болгарии – $9975, и даже в Молдове он выше ‒ $4551. Среди стран ЕАЭС в Беларуси ВВП на душу населения еще в прошлом году достиг $6411, в Казахстане – $9056, в России – $10127. Такие низкие показатели Украины – итог бездарной экономической политики Зеленского и его команды", – констатировал нардеп.

Политик уверен, что все это следствие неспособности действующей власти реализовать структурные экономические реформы, ошибочный внешнеэкономический вектор развития Украины, коррупция в самых высоких эшелонах власти и грубое попрание действующего законодательства и норм Конституции.

"Очевидно, что нынешний период, когда у власти оказались профессионально непригодные, полуграмотные неучи, станет одним из самых депрессивных в истории Украины. А это значит, что страна не только не получит должного импульса для развития, но и к концу каденции "зеленой" команды откатится на годы назад и еще больше отстанет от других экономик мира", – резюмировал Виктор Медведчук.

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