Виктор Медведчук: хватит все валить на войну – этому уже никто не верит

Большинство украинцев уже не верят в рассказы власти о том, что в ухудшении материального положения в стране виноваты внешние факторы. Свежий опрос Центра Разумкова, согласно которому 53% украинцев считают, что власти не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, лишнее тому подтверждение. Как передает портал "Комментарии", такую позицию у себя в Телеграмм представил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Вышел свежий опрос Центра Разумкова. Оказалось, что 53% украинцев отмечают ухудшение своего материального положения, и столько же (53% опрошенных) считают, что правительство и президент не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем. Главными причинами экономических сложностей в стране граждане Украины называют: некомпетентность власти 37%, высокий уровень коррупции 34%, и только 12% считают, что причина в войне и всего 6% обвиняют пандемию", – отметил Медведчук.

Он добавляет, такие мнения народа говорят о том, что украинцы перестают верить в мифы власти о том, что во всём виноваты внешние обстоятельства, а не собственный непрофессионализм. Политик подчеркивает, раз большинство граждан это понимает, значит уже скоро эту власть необходимо будет менять.

"Менять, чтобы заняться наконец решением насущных экономических проблем, вместо вечного поиска виноватых. Такой исход я могу только приветствовать и готов помогать Украине в решении наших с вами общих проблем", – резюмировал Виктор Медведчук.

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