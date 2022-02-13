Виктор Медведчук: хватит все валить на войну – этому уже никто не верит

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Станислав Молчанов
Большинство украинцев уже не верят в рассказы власти о том, что в ухудшении материального положения в стране виноваты внешние факторы. Свежий опрос Центра Разумкова, согласно которому 53% украинцев считают, что власти не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, лишнее тому подтверждение. Как передает портал "Комментарии", такую позицию у себя в Телеграмм представил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Он добавляет, такие мнения народа говорят о том, что украинцы перестают верить в мифы власти о том, что во всём виноваты внешние обстоятельства, а не собственный непрофессионализм. Политик подчеркивает, раз большинство граждан это понимает, значит уже скоро эту власть необходимо будет менять.
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