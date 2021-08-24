Медведчук: Путин говорит об одном народе, а Зеленский предлагает ассимилироваться или эмигрировать в Россию

Президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а президент Зеленский в недавнем интервью предложил русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук пишет в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?".

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен. Казалось бы, самый правильный ответ власти ‒ заверить украинских граждан, что их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них будут заботиться. Но власть делает нечто противоположное, что огромное число украинских граждан оценили как безумие. Судите сами: "Я просто хочу, чтобы меня поняли. Еще раз: Родина или ты – гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, что мы русские, это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территорией. Просто никогда… Для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь, находясь на территории Украины, чувствовал, что это Россия, если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет… Украина будет расти вверх, будет все строиться, это однозначно, а Донбасс – в оккупированном и отрезанном виде ‒ никуда расти не будет"", — пишет Медведчук.

Медведчук предлагает спокойно разобрать ответ власти на те посылы, которые она бросает украинским гражданам, особенно тем, кто находится на неконтролируемой территории.

"Главный посыл нынешнего Президента русскоязычному населению – ты тут гость или нет? Если гость, то ты уже засиделся, и с вещами на выход. То есть он говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан. Масса людей усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого столетия называли немецких евреев гостями. Но все-таки давайте рассмотрим процесс объемно – Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что они говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс. Получается, что один отдает граждан Украины, другой принимает. И при внешнем несогласии Зеленский говорит Путину твердое "да" в вопросе развала страны", — отметил глава политсовета ОПЗЖ.

По его словам, "ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, не дай бог, надумают это сделать с территориями? На это власть говорит словами чеховского героя: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" Да почему не может, если политический процесс запущен, а власть сама является сегодня главным катализатором? Власть активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит".

"Власть говорит, что люди рано или поздно сломают стену. Но вот вопрос, а кто эту стену построил? Кто ограничивал связи, контакты, обмен мнениями и информацией, свободу передвижения и экономическое сотрудничество? Да, эти строители стен неплохо заработали, но ничего толком, кроме личного обогащения, не добились. А если эту стену сломают не с той стороны, с которой думает Зеленский? Что тогда? Я недаром в начале статьи уделил внимание обществу России, там этот процесс уже запущен. Если в России русскоязычное население воспринимают как соотечественников, то стену могут и разрушить. Вопрос только как это сделают. Одно дело восстановление уважительных и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, а другое – риск отторжения от Украины территорий", — добавил он.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук написал большую статью об отношениях Украины и России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!