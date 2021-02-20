Медведчук прокомментировал санкции против него и Марченко: "Я не такой, как они"

Народный депутат и кум Владимира Путина Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций СНБО против него и его супруги Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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По словам Медведчука, санкции в отношении него и его жены были введены в незаконный способ, так как не имеют за собой никаких доказательств.

Он сказал, что введенные СНБО санкции не могут быть применены, пока суд не примет соответствующее решение. Медведчук отметил, что кампания, которую власть развернула против него, его семьи и соратников по партии говорит о том, что он "не такой, как они" и что власть его не понимает и чувствует в нем опасность.

19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Татьяны Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Марченко и Медведчук являются террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе.

Также санкции были наложены на частные самолеты, которыми Медведчук и Козак пользовались для полетов в Москву. Государство также внесло в список владельцев трубопровода "Прикарпатзападтранс", который также связывают с Медведчуком.

2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли того же Медведчука.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ярош прокомментировал санкции против Медведчука и Марченко.

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