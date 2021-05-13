Медведчук прокомментировал решение о своем домашнем аресте

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Ольга Чародий
Обвинения, прозвучавшие в суде во время избрания меры
пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, не имеют под собой
доказательной базы и являются политически мотивированными. Об этом заявил сам
парламентарий после окончания заседания Печерского районного суда города Киева.
Виктор Медведчук. Фото: Zagittya.com.ua
Также он добавил, что информация, изложенная в материалах
дела, лишний раз доказывает: цель этого расследования – политическая расправа
над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и
требовали его ареста, адвокатам удалось это оспорить и суд избрал меру
пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, 11 мая 2021 года Офисом генерального прокурора председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку было выдвинуто подозрение в государственной измене, в связи с чем провели обыски в доме политика и в офисе оппозиционной партии.
Комментируя
действия правоохранителей, лидер ОПЗЖ заявил, что Офис Генерального прокурора
"выполняет противозаконный приказ власти" и что следственные действия были
проведены с грубым нарушением законов и Конституции Украины.
Ранее "Комментарии" писали, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма.
Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.
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