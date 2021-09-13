logo
Русский Українська

BTC/USD

45886.07

ETH/USD

3333.75

LTC/USD

216.90

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук поделился с украинцами дельным советом, как сопротивляться власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук поделился с украинцами дельным советом, как сопротивляться власти

Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо осознанное и созидательное гражданское сопротивление лживой действующей власти

сегодня, 15:30
Автор:

Хмільовська Інна

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сейчас Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Его слова 10 сентября опубликованы на сайте партии ОПЗЖ.

Медведчук поделился с украинцами дельным советом, как сопротивляться власти

Медведчук, фото с открытых источников

Политик уверен, что каждый уважающий себя украинец должен занять твердую гражданскую позицию, а место "эмоционального недовольства властью" нужно заменять. Именно такую созидательную "борьбу за свободу", по его словам, и ведет ОПЗЖ, которая выступает против внешнего управления и произвола власти, уже доказавшей свою "никчемность, некомпетентность и лживость".

"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть", — обратился Медведчук к украинцам.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

Также политик добавил, что в сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший ему домашний арест, он принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

"Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти", — подытожил Медведчук.

И, по словам политика, вопрос сейчас не в спасении того или иного гражданина от политического или незаконного уголовного преследования. Вопрос в инициировании политического процесса, который спасет страну и вернет Украину в число цивилизованных стран. И этот процесс касается не только сторонников оппозиции, но и каждого гражданина Украины. Для спасения страны нужно объеденяться.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ОПЗЖ" сделали официальное заявление о том, что Виктор Медведчук стал жертвой незаконного уголовного преследования вследствие того, что действующая власть пошла по пути узурпации и построения полной диктатуры в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/vlast_zelenskogo_unichtozhaet_osnovy_pravovogo_gosudarstva_ukraine.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ