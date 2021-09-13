Медведчук поделился с украинцами дельным советом, как сопротивляться власти

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Хмільовська Інна
Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сейчас Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Его слова 10 сентября опубликованы на сайте партии ОПЗЖ.
Медведчук, фото с открытых источников
Политик уверен, что каждый уважающий себя украинец должен занять твердую гражданскую позицию, а место "эмоционального недовольства властью" нужно заменять. Именно такую созидательную "борьбу за свободу", по его словам, и ведет ОПЗЖ, которая выступает против внешнего управления и произвола власти, уже доказавшей свою "никчемность, некомпетентность и лживость".
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
Также политик добавил, что в сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший ему домашний арест, он принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.
И, по словам политика, вопрос сейчас не в спасении того или иного гражданина от политического или незаконного уголовного преследования. Вопрос в инициировании политического процесса, который спасет страну и вернет Украину в число цивилизованных стран. И этот процесс касается не только сторонников оппозиции, но и каждого гражданина Украины. Для спасения страны нужно объеденяться.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ОПЗЖ" сделали официальное заявление о том, что Виктор Медведчук стал жертвой незаконного уголовного преследования вследствие того, что действующая власть пошла по пути узурпации и построения полной диктатуры в Украине.
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