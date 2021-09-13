Медведчук поделился с украинцами дельным советом, как сопротивляться власти

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сейчас Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Его слова 10 сентября опубликованы на сайте партии ОПЗЖ.

Медведчук, фото с открытых источников

Политик уверен, что каждый уважающий себя украинец должен занять твердую гражданскую позицию, а место "эмоционального недовольства властью" нужно заменять. Именно такую созидательную "борьбу за свободу", по его словам, и ведет ОПЗЖ, которая выступает против внешнего управления и произвола власти, уже доказавшей свою "никчемность, некомпетентность и лживость".



"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны мир, закон и справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей… Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть", — обратился Медведчук к украинцам.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

Также политик добавил, что в сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший ему домашний арест, он принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

"Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти", — подытожил Медведчук.

И, по словам политика, вопрос сейчас не в спасении того или иного гражданина от политического или незаконного уголовного преследования. Вопрос в инициировании политического процесса, который спасет страну и вернет Украину в число цивилизованных стран. И этот процесс касается не только сторонников оппозиции, но и каждого гражданина Украины. Для спасения страны нужно объеденяться. Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ОПЗЖ" сделали официальное заявление о том, что Виктор Медведчук стал жертвой незаконного уголовного преследования вследствие того, что действующая власть пошла по пути узурпации и построения полной диктатуры в Украине.

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