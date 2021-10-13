Гордон заявил, что Путин запретил Медведчуку покидать Украину

Президент РФ Владимир Путин поставил своего кума, лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука перед фактом – не покидать территорию Украины несмотря на уголовные дела и срок, который ему светит. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24", ссылаясь на собственные источники в кругу российских оппозиционеров.

Путин и Медведчук. Фото: из открытых источников

Дмитрий Гордон отмечает, Путин дал понять Медведчуку, что тот потеряет в его глазах последнее уважение, если уедет из Украины перед судом. Медведчуку было выставлено условие – если есть желание остаться в политике и продолжать бороться за власть, тогда ни при каких обстоятельствах не нужно убегать из Украины. Хотя, казалось бы, чего проще сбежать в Россию. Вот Медведчук и принял решение – дождаться суда и никуда не убегать.

Журналист называет Медведчука главным агентом влияния РФ в Украине. Гордон уверен, что в суде у Медведчука будет очень хорошая защита, его интересы будут отстаивать лучшие адвокаты.

Дмитрий Гордон считает Виктора Медведчука очень умным человеком. К лидеру "ОПЗЖ" можно по-разному относиться, выставлять претензии, но он очень продуманный, планирует все ходы наперед. Поэтому, если прокуроры не сработают профессионально, то дело рассыплется и Медведчуку удастся избежать наказания, которое он должен понести. Это настоящее испытания для государства.

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