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Гордон заявил, что Путин запретил Медведчуку покидать Украину

Гордон озвучил условие, поставленное Путиным Медведчуку

сегодня, 12:08
Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин поставил своего кума, лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука перед фактом – не покидать территорию Украины несмотря на уголовные дела и срок, который ему светит. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24", ссылаясь на собственные источники в кругу российских оппозиционеров.

Гордон заявил, что Путин запретил Медведчуку покидать Украину

Путин и Медведчук. Фото: из открытых источников

Дмитрий Гордон отмечает, Путин дал понять Медведчуку, что тот потеряет в его глазах последнее уважение, если уедет из Украины перед судом. Медведчуку было выставлено условие – если есть желание остаться в политике и продолжать бороться за власть, тогда ни при каких обстоятельствах не нужно убегать из Украины. Хотя, казалось бы, чего проще сбежать в Россию. Вот Медведчук и принял решение – дождаться суда и никуда не убегать.

Журналист называет Медведчука главным агентом влияния РФ в Украине. Гордон уверен, что в суде у Медведчука будет очень хорошая защита, его интересы будут отстаивать лучшие адвокаты. 

Дмитрий Гордон считает Виктора Медведчука очень умным человеком. К лидеру "ОПЗЖ" можно по-разному относиться, выставлять претензии, но он очень продуманный, планирует все ходы наперед. Поэтому, если прокуроры не сработают профессионально, то дело рассыплется и Медведчуку удастся избежать наказания, которое он должен понести. Это настоящее испытания для государства.

Также читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Гордон высказал мнение, что Украине нужно пересмотреть свой внешнеполитический курс, отказавшись от идеи во что бы то ни стало присоединиться к ЕС.



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Источник: https://news.u24.ua/obshestvo-news/13275-gordon-obyasnil-pochemu-medvedchuk-ne-sbezhal-iz-ukrainy
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